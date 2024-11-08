8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nde açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Alemdar ‘yeşil şehir’ vurgusu yaparak, “Şehircilikte dönüşümü başarmış, yeşil alanlarını artırmış, su kaynakları ve doğal güzelliklerinin korunduğu, sağlam altyapısı, geniş cadde ve bölünmüş yollarıyla ulaşımda konforu sağlamış bir şehir için çalışmayı sürdüreceğiz. Sakarya’da dönüşüm,inşallah şehri her alanda farklı bir noktaya taşıyacak” ifadelerini kullandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nde açıklamalarda bulundu.

DAHA TEMİZ, YEŞİL, DÖNÜŞMÜŞ BİR SAKARYA

İnsan merkezli, yeşil ve sürdürülebilir bir şehircilik anlayışını benimsediklerini, Sakarya’nın daha temiz, yeşil, kentsel dönüşümle risksiz ve güçlü bir şehir olması için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Alemdar, “Güvenli, kolay ve entegre ulaşım ağlarıyla donanmış, yeşil bir şehir hayal ediyoruz” sözlerine dikkat çekti.

YEŞİL ALAN VURGUSU

Sakarya’da yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmek için gayret ettiklerini ifade eden Alemdar şöyle dedi: “Şehirlerin geçmişi, coğrafi konumu, gelişimi, yapısı o şehrin kimliğini inşa eder. Toplumlar ise şehirlere yükledikleri anlam ile şehrin imajını, kimliğini ortaya çıkarır. Hep söylüyorum; her şehrin bir ruhu vardır. Sakarya; deniziyle, gölleriyle, doğasıyla, tarihi kültürü ve mirasıyla ruhu olan bir şehir. Gökyüzünü görebildiğiniz, toprağa temas edebildiğiniz, yeşilin ve doğanın şehri Sakarya’nın inşallah bugün olduğu gibi geleceği de çok güzel olacak. Şehircilikte dönüşümü başarmış, yeşil alanlarını artırmış, su kaynakları ve doğal güzelliklerinin korunduğu, geniş cadde ve bölünmüş yollarıyla ulaşımda konforu sağlamış bir şehir için çalışmayı sürdüreceğiz.”

TEK ÇÖZÜM DÖNÜŞÜM

Açıklamasında ayrıca depremin Türkiye’nin ve Sakarya’mın en büyük gerçeği olduğunu hatırlatan Alemdar, tek yolun kentsel dönüşüm olduğunu ve başka bir seçenek olmadığını söyledi.

Başkan Alemdar, Sakarya’da 1 milyon kişinin başını yastığa rahat şekilde koyabilmesi için dönüşümün acil ihtiyaç olduğunu belirterek, “Vatandaşımızın şehrimizde umutla, güvenle yaşaması gerekiyor. İnsanlarımızın evlerine huzurla girebilmeleri için, başlarını yastığa güvenle koyabilmeleri için hep birlikte şehrimizi afetlere karşı dirençli hale getirmeliyiz. Biz biliyoruz ki deprem ülkemizin ve şehrimizin en büyük gerçeklerinden bir tanesi. Depremle mücadele ise tek yol kentsel dönüşümden geçiyor. Olası bir depreme karşı şehrimizi yeniden imar etmek, şehrin geleceğini daha güvenli hale getirmek artık hayati bir mesele haline gelmiştir. En acil şekilde, tek hedefi insan sağlığı olan, insanımızın yaşaması olan dirençli bir şehri oluşturmalıyız” dedi.