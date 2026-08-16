Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal, kültürel ve fiziksel açıdan aktif bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Gölcük Saygınlar Kulübü, kısa sürede ilçenin önemli buluşma noktalarından biri haline geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir süre önce Gölcük'te hayata geçirdiği Saygınlar Kulübü, düzenlediği sosyal ve kültürel faaliyetlerle büyüklerin yaşamına değer katarken, yıllardır birbirini görmeyen dostları da yeniden buluşturuyor.

Gölcüklü Esma Şahin'in hikâyesi ise merkezin vatandaşların yaşamına kattığı değeri ortaya koyuyor.1967 yılından bu yana Gölcük'te yaşayan ve bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kulübün kapısını çalan Şahin, ilk ziyaretinden itibaren burada kendisini farklı bir ortamın içinde bulduğunu söyledi.

'CANIM SIKILDIĞINDA KOŞA KOŞA GELİYORUM'

Yeni dostlukların kurulduğu, eski arkadaşlıkların yeniden canlandığı merkez, Esma Şahin'in günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası oldu. Şahin, 'Burada hiç görmediğim arkadaşlarımla tanıştım. Hatta 30 senedir görmediğim arkadaşımı burada buldum' sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Saygınlar Kulübü'nün kendisi için adeta bir hobiye dönüştüğünü belirten Şahin, 'Canım sıkıldığı zaman koşa koşa geliyorum. Burada vakit geçiriyorum. Bakıyorum arkadaşlarım burada, çayımız kahvemiz zaten hazır. Çok şükür burası bana hobi oldu' ifadelerini kullandı. Şahin'in bu sözleri, merkezin ileri yaştaki vatandaşlar için sosyal yaşamın içinde kalabilecekleri sıcak bir buluşma alanı oluşturduğunu da gösteriyor.

SAĞLIKLI YAŞAM VE SOSYAL HAYAT BİR ARADA

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gölcük Saygınlar Kulübü, haftanın 7 günü üyelerini ağırlıyor. Günlük program yoğunluğuna göre 50 ile 100 kişi arasında katılımın olduğu merkezde, fiziksel ve ruhsal iyilik halini destekleyen çalışmalar gerçekleştiriliyor. Şahin'in kulüpte en çok değer verdiği çalışmalar arasında sağlık uygulamaları da bulunuyor. Tansiyon ölçümü, spor ve sağlık eğitimlerinin yanı sıra üyeler günlük yaşamın içinde birbirleriyle bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor. 'Burada birbirimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Kimi arkadaşlarımız pasta tarifleri paylaşıyor, kimi çorba tarifleri veriyor. Hep birlikte spor yapıyoruz, sağlık eğitimlerine katılıyoruz. Hepsi çok güzel geçiyor' diyen Şahin, merkezde geçirdiği zamanın kendisine iyi geldiğini ifade ediyor.

30 YIL SONRA AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTULAR

Saygınlar Kulübü'nün Şahin'in hayatındaki en özel karşılıklarından biri ise yıllar önce yolları ayrılan dostlukları yeniden buluşturması olmuş. Şahin'in 30 yıl sonra eski bir arkadaşına burada rastlaması, merkezin yalnızca yeni dostluklara değil, geçmişten gelen bağların yeniden kurulmasına da vesile olduğunu ortaya koyuyor. Birlikte içilen çaylar, yapılan sohbetler ve paylaşılan anılar, üyelerin sosyal hayatını zenginleştirirken, Saygınlar Kulübü'nü de dostlukların yeniden yeşerdiği bir yaşam alanına dönüştürüyor.

6 TOPLULUKLA HAYATA AKTİF KATILIM

Gölcük Saygınlar Kulübü'nde üyelerin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik 'Akademi', 'Torun', 'Beş Çayı', 'Yeşil Sevenler', 'Kültür Sanat' ve 'Sağlıklı Yaşam Toplulukları' faaliyet gösteriyor. Sağlık eğitimleri, egzersiz çalışmaları, Türk Halk Müziği etkinlikleri ve cuma okumaları gibi faaliyetlerin yanı sıra diyetisyen danışmanlığı, psikososyal destek çalışmaları ve tansiyon ölçümleri de gerçekleştiriliyor. Düzenlenen gezi ve kültür-sanat etkinlikleriyle üyelerin sosyal hayata aktif katılımı destekleniyor.

'EMEĞİ GEÇENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Saygınlar Kulübü'nün hayatına kattığı değişimi anlatan Esma Şahin, yaşadığı mutluluğu ve burada kurduğu dostlukların kendisi için taşıdığı anlamı da paylaşıyor. Merkezin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Esma Şahin, 'Allah razı olsun bizi buraya getirenlerden. Evimde işim bittiği zaman koşa koşa geliyorum' diyen Şahin, burada geçirdiği zamanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirtiyor. Şahin'in hikâyesi, aktif yaşlanmanın yalnızca fiziksel olarak hareketli kalmak değil; dostlukları sürdürmek, yeni insanlar tanımak, paylaşmak ve hayata karışmaya devam etmek anlamına geldiğini de ortaya koyuyor.

SAYGINLAR KULÜBÜ 12 İLÇEDE HAYAT BULACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da ifade ettiği gibi Saygınlar Kulüpleri, 'Ben hayata daha çok şey katabilirim' diyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların buluştuğu sosyal yaşam alanları olarak hizmet veriyor. İzmit'in ardından Gölcük'te hayata geçirilen Saygınlar Kulübü ile Büyükşehir Belediyesi, yaş almış vatandaşların yaşamın içinde daha aktif rol almalarını destekliyor. Önümüzdeki süreçte bu hizmet modelinin Kocaeli'nin 12 ilçesine yaygınlaştırılması hedeflenirken, Saygınlar Kulübü aracılığıyla yaşam boyu öğrenmenin, kuşaklar arası etkileşimin, sağlıklı yaş almanın ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.