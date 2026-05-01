Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hizmet kalitesini korumak ve vatandaşlara daha hızlı çözümler sunmak amacıyla personeline yönelik kurum içi eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, abonelerine sunduğu hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımak amacıyla kurum içi eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda personelin iletişim kapasitesini ve çözüm üretme hızını güçlendirmek için 'Şikayet Yönetimi' eğitimi düzenlendi.

'Sürekli Eğitim, Sürekli Gelişim' vizyonuyla hareket eden kurum, teknik arıza onarım tekniklerinden iş sağlığı ve güvenliğine, güncel mevzuat bilgilendirmelerinden kişisel gelişim ve etkili iletişim alanlarına kadar geniş bir yelpazede personellerini destekliyor.

BAŞVURULARDA HIZLI VE NET ÇÖZÜM

Vatandaş taleplerini doğru şekilde yönetmek amacıyla düzenlenen eğitimde süreçlerin etkin çözümü detaylı bir şekilde ele alındı. Personele başvuruları empati kurarak değerlendirme ve açık, anlaşılır bir iletişim diliyle yanıtlama teknikleri anlatıldı.

KENDİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRİYORUZ

Kurum tarafından yapılan açıklamada 'Abonelerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini korumak için sadece sahada değil, kurum içinde de kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

'Sürekli Eğitim, Sürekli Gelişim' parolasıyla hayata geçirdiğimiz 'Şikayet Yönetimi' eğitimi sayesinde vatandaşlarımızdan gelen talepleri çok daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Empatiye ve şeffaflığa dayalı hizmet anlayışımızla, kurumumuza duyulan güveni güçlendiriyor ve abonelerimizin güvenini korumak için durmaksızın çalışıyoruz' ifadeleri kullanıldı.