Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Afete Dirençli Kadınlar Projesi', düzenlenen eğitim programları ile şuana kadar 318 kadına ulaştı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimler, toplum genelinde sürdürülebilir afet bilinci oluşturmayı hedefliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afete dirençli bir şehir vizyonu doğrultusunda bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçen 'Afete Dirençli Kadınlar Projesi', kadınların afetlerdeki rolünü vurguluyor.

Kocaeli genelindeki Bilgievleri'nde düzenlenen programlarda; deprem, sel, heyelan, yangın ve KBRN olayları gibi bölgenin risk profiline uygun afet türleri ele alındı. Katılımcılara afet öncesi hazırlık, afet anında doğru karar verme ve afet sonrası ilk müdahale süreçleri uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimlerde ayrıca acil durum çantası hazırlama, ev içindeki risklerin azaltılması, güvenli alanların belirlenmesi ve aile afet planı oluşturulması gibi konularda pratik bilgiler paylaşıldı.

KADINLARIN AFETLERDEKİ ROLÜ VURGULANDI

Programda kadınların aile içindeki yönlendirici rolü ön plana çıkarıldı. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve özel gereksinimli bireylerin korunmasına yönelik yaklaşımlar detaylı şekilde ele alındı. Kriz anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrası psikososyal destek süreçleri de eğitimlerin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Eğitimler sadece teorik bilgiyle sınırlı kalmayarak, günlük yaşama uyarlanabilir davranış değişikliklerini hedefledi. Katılımcılar, edindikleri bilgiler sayesinde hem kendi güvenlikleri hem de ailelerinin güvenliği konusunda daha bilinçli hale geldiklerini ifade etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı toplumsal dirençliliği artırmak amacıyla bu tür eğitimleri önümüzdeki dönemde daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyor. Kadınlar aracılığıyla evlerden başlayarak tüm topluma yayılan bilinçlenme ile daha hazırlıklı ve dirençli bir kent yapısı oluşturulması hedefleniyor.