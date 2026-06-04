Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), eşit hizmet, güçlü altyapı anlayışından ödün vermeden sürdürdüğü projelerini hızla tamamlamaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Karadere Mahallesi'nde 13 kilometre uzunluğundaki yeni içme suyu hattının inşasını tamamladı. Dört farklı doğal kaynaktan beslenen projenin sisteme entegre edilmesiyle birlikte, bölge halkına kayıp-kaçak riski olmadan kesintisiz su ulaştırılmaya başlandı.

Hendek'te yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan Karadere Mahallesi'nin içme suyu ağı baştan aşağı yenilenerek bölgenin su iletim kapasitesi artırıldı.

HER DAMLA GÜVENCE ALTINA ALINDI

13 kilometrelik ana şebeke imalatının tamamlanmasının ardından, hanelerin yeni sisteme entegrasyonu için abone bağlantıları çalışmalarına hız verildi. Dört farklı doğal kaynaktan alınan kaliteli suyu bölgeye taşıyacak olan güçlü altyapı hattı sayesinde suyun her damlası koruma altına alındı.

Abone bağlantılarının da devreye alınmasıyla birlikte kaliteli içme suyu kesintisiz olarak iletilecek.

18 MİLYONLUK PROJE KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Karadere'nin su arzını uzun yıllar güvence projeye ilişkin kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Hendek Karadere Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz 18 milyon liralık projeyle bölgenin içme suyu altyapısını geleceğe taşıyoruz. Kaptaj ve alternatif yer altı kaynaklarımızla desteklediğimiz altyapımızla, dört farklı noktadan aldığımız kaliteli suyu sıfır kayıpla hanelere ulaştırıyoruz. Suyun geleceğini koruma altına alan yatırım bölgemize hayırlı olsun' ifadelerine yer verildi.