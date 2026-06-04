Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Eğitimden İstihdama Giden Yolda Birlikteyiz' protokolü kapsamında, Kurtuluş Ortaokulu öğrencileri ve velilerinin katılımıyla Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Buzçelik ve Petek Plastik firmalarına ziyaret gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Öğrencilerin meslekleri yakından tanımaları, kariyer planlamalarına katkı sağlanması ve ailelerin iş gücü piyasasına yönelik farkındalıklarının artırılması amacıyla düzenlenen programda, katılımcılar üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Firma yetkilileri tarafından yürütülen bilgilendirmelerde işletmelerin faaliyet alanları, üretim süreçleri, kullanılan teknolojiler ve çalışma hayatına ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

Ziyaretler sırasında öğrenciler farklı meslek gruplarını yakından tanıma imkânı elde ederken, eğitim hayatlarında edindikleri bilgilerin çalışma yaşamındaki karşılıklarını gözlemleme fırsatı buldu.

Veliler de günümüz iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikler, sektörlerin beklentileri ve istihdam olanakları hakkında bilgi sahibi oldu.

Program kapsamında değerlendirmelerde bulunan Konya İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftci, 'Gençlerimizin geleceğe daha bilinçli hazırlanabilmeleri için eğitim ve çalışma hayatı arasındaki bağı erken yaşlarda kurmalarını önemsiyoruz. Öğrencilerimizin üretim süreçlerini yerinde görmeleri ve farklı meslekleri tanımaları, kariyer yolculuklarında önemli kazanımlar sağlayacaktır.' dedi.

Çiftci ayrıca, 'Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimizin meslek seçim süreçlerine katkı sunmayı, ailelerimizin de iş gücü piyasasına ilişkin farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz. Gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlayacak projeleri iş birliği içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen programla, gençlerin kariyer farkındalıklarının artırılması, meslek seçim süreçlerinin desteklenmesi ve eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

Programın hayata geçirilmesine sundukları katkılar dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyemize, öğrencilerin programa katılımının sağlanması ve koordinasyon sürecindeki destekleri nedeniyle Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze, ayrıca ziyaretlere ev sahipliği yapan Buzçelik ve Petek Plastik firma yetkililerine teşekkür ederiz.