İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun döneminde ilçe genelinde başlatılan asfalt seferberliğinde tempo düşmüyor. Son olarak Seyran Sokak ve Yahya Kemal Sokak'ta asfalt serimini tamamlayan ekipler, vatandaşlardan gelen talepler ve sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarına etap etap devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Narlıdere Belediyesi'nin ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşları daha güvenli ve konforlu yollarla buluşturmak amacıyla başlattığı asfalt seferberliğinde tempo düşmüyor.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'un 'rekor asfalt' hedefiyle hayata geçirilen çalışmaların son durağı, Atatürk Mahallesi Seyran Sokak ile 2. İnönü Mahallesi Yahya Kemal Sokak oldu.

İki mahalleyi birbirine bağlayan ve bölge sakinlerinin yoğun olarak kullandığı Seyran Sokak ile Yahya Kemal Sokak'ta asfalt serimini tamamlayan ekipler, ulaşımın önemli noktalarından birini daha asfaltla buluşturdu.

Başkan Erman Uzun döneminde bugüne kadar ilçe genelinde 25 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştiren Narlıdere Belediyesi, çalışmalarını yıl boyunca sürdürecek.

Belediye ekipleri, yıl sonuna kadar 40 bin metrekarelik alanda 5 bin tonun üzerinde asfalt serimi yapmayı hedefliyor.

5 BİN TONU AŞACAĞIZ

Asfalt serim çalışmalarında tempoyu düşürmeyeceklerini söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 'Göreve geldiğimizden bu yana kendi öz kaynaklarımızla bugüne kadar 25 bin metrekarelik alanda 3 bin tonu aşkın asfalt serimi gerçekleştirdik. Planlamamıza göre yıl sonuna kadar 40 bin metrekare yolu tamamlamış olacak; asfalt serim miktarımızda ise 5 bin ton barajını rahatlıkla aşacağız. Serdiğimiz her metrekare asfalt, hemşehrilerimizin bize duyduğu güvenin ve kaynaklarımızı doğru kullanma anlayışımızın bir sonucudur. Narlıdere'mizi konforlu ve güvenli yollarla buluşturmaya devam ediyoruz' dedi.

Güngören Caddesi 2.Etap, İsmet İnönü Caddesi, Tülay Aktaş Caddesi, Metin Oktay Sokak, Yıldırım Sokak, Venüs Sokak, Çağrı Sokak ve Gülmüş Sokak gibi Narlıdereli vatandaşların sıklıkla kullandığı farklı ulaşım akslarında çalışmaları tamamlayan ekiplerin asfalt mesaisini yıl boyunca sürdüreceği ifade edildi.