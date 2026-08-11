DMD ile mücadele eden Efes Selçuklu Göktuğ Ordu'nun tedavisine destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen desteklerle başarıya ulaştı. Kampanyanın tamamlanması, Pamucak Sahili'nde düzenlenen balon uçurma etkinliğiyle kutlandı.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk'ta Göktuğ Ordu için başlatılan yardım kampanyası, büyük bir dayanışma örneğine dönüştü. Türkiye'nin farklı kentlerinden binlerce kişinin maddi ve manevi desteğiyle kampanya hedeflenen noktaya ulaştı.

Kampanyanın tamamlanması dolayısıyla Pamucak Sahili'nde düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi Göktuğ ve ailesiyle bir araya geldi. Katılımcılar, umut ve dayanışmayı simgeleyen rengarenk balonları hep birlikte gökyüzüne bıraktı.

Göktuğ'un annesi Sebile Ordu, zorlu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Ordu, kampanyanın tek başlarına aşabilecekleri bir süreç olmadığını belirterek, Türkiye'nin dört bir yanından destek veren herkese minnettar olduklarını söyledi. Oğlunun bundan sonraki yaşamında kendisine destek olan insanlar gibi çocuklara karşı duyarlı olmasını dilediğini ifade eden Ordu, desteklerin Göktuğ'un sağlığına kavuşması için umut olduğunu dile getirdi.

Göktuğ'un babası Eyüp Ordu da dayanışmanın önemine dikkat çekerek, 'Azlar birlikte çok oldu. Güzel insanların sayesinde her şey çok daha güzel olacak' dedi. Göktuğ'un ablası Asel Naz ise kampanyanın başarıya ulaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek destek veren herkese teşekkür etti.

'EFES SELÇUK DAYANIŞMAYI ÇOK İYİ BİLEN BİR KENT'

Etkinliğe katılan Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, Göktuğ ve ailesinin mücadelesinde kentin kenetlendiğini belirtti. Efes Selçuk'un dayanışma kültürüne vurgu yapan Keskin, bu dayanışmanın DMD ve SMA ile mücadele eden tüm çocuklar için büyütülmesi gerektiğini söyledi. Keskin, kampanyaya katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek Göktuğ'un bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

Türkiye'nin farklı noktalarından gelen desteklerle büyüyen kampanya, Pamucak Sahili'nde düzenlenen balon uçurma etkinliğiyle anlamlı bir şekilde noktalandı. Gökyüzüne bırakılan yüzlerce balon, Göktuğ için verilen mücadelenin ve birlikte başarmanın umudunu simgeledi.