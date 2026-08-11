Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği, 12 Ağustos 2026'da plaket vereceği isimleri açıkladı. Ödüller; Hudut Gazetesi, Muhtar Ruşen Yazıcıoğlu, Günay Aydoğdu, Aydoğan Akar, Rahim Erkenler ve Demir Kuşku'ya takdim edilecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği'nin Enez'e güzellik katan, olumlu katkılar yapan, başarılı hizmetler verenlere her yıl geleneksel olarak sunduğu plaketlerin bu yıl ki sahipleri açıklandı.

Buna göre Derneğin 12 Ağustos 2026 tarihinde sahiplerine sunulacak olan plaketlerin; Enez'in sorunlarına gösterdiği ilgi ve hassasiyet nedeniyle Edirne'nin en köklü Gazetelerinden HUDUT GAZETESİ ailesine, 'YILIN EN BAŞARILI MUHTARI' olarak Yenice Köyü Muhtarı Sayın Ruşen Yazıcıoğlu'na, örnek esnaflığın yanında; hayvancılık alanında, özellikle yörenin değerlisi BOZIRK cinsi yerli sığırların korunması ve sürdürülebilirliği için yaptığı çalışmalar nedeniyle Hisarlı Kasabı Günay Aydoğdu'ya, Enez'de Trakyazirveturizm adı ile kurdukarı seyahat şirketi ile Enez turizmine verdikleri katkı nedeniyle Sayın Aydoğan Akar'a, Enez sahilinde gerçekleştirdiği örnek bir yatırımla Enez'e ve Enez Turizmi'ne yaptığı katkı nedeniyle Sayın Rahim Erkenler'e, bilim ve matematik dalında özellikle yurt dışında düzenlenen yarışma ve olimpiyatlardaki üstün başarıları nedeniyle Sayın Demir Kuşku'ya verileceği açıklandı.