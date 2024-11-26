Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya’nın güçlü altyapı geleceği için yedi ayda toplam 223 kilometrelik kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu altyapısını şehre kazandırdıklarını açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, son yağışlarla birlikte su kaynaklarının yükselişe geçtiğini açıklayarak, 7 ayda 223 kilometrelik altyapı yatırımını tamamladıklarını paylaştı.

Sapanca Gölü başta olmak üzere su kaynaklarının korunması ve doğaya atık karışımın önlenmesi için şehri güçlü altyapıyla buluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Alemdar, alternatif su kaynakları için de çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

7 AYDA ALTYAPIYA 435 MİLYON LİRA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) marifetiyle 7 ayda hayata geçirilen çalışmalar kapsamında şehrin ihtiyaç duyulan noktalarına 160 bin metre içme suyu, 42 binmetre kanalizasyon ve 21 bin metrelik yağmur suyu hattı inşa edildi.

435 milyon lira olan dev yatırımların yanı sıra son yağışlarla birlikte Sapanca Gölü’nde de su seviyesi yükselişe geçti.

“SAPANCA GÖLÜ’NÜN SEVİYESİ YÜKSELİŞ İVMESİ”

Yağışlarla birlikte Sapanca Gölü başta olmak üzere su kaynaklarına bereket olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, “Hamdolsun yılın ilk karı şehrimize düştü. Rakımı yüksek bölgeler başta olmak üzere ciddi bir kar yağışı aldık. Şehrimizin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’ne yağışın bereketi de can oldu. Göl seviyesi üst üste yükselme göstererek artış eğilimine girdi” dedi.

“İÇME SUYU AĞINA 160 KİLOMETRELİK YATIRIM”

Başkan Alemdar, içme suyu yatırımları ile su kaynaklarını geleceğe eksiksiz şekilde taşıdıklarını vurgulayarak, “Şehrimizin kırsal kesimlerinde altyapı ihtiyacı olan bölgeleri tespit ettik. Kaliteli içme suyunun Sakarya’nın her köşesine ulaşması için yatırımlarımızı bir bir tamamlıyoruz. Su kaynaklarımızı korumak ve içme suyunun bir damlasına dahi sahip çıkmak için ekonomik ömrünü tamamlayan hatları yenileyerek şehrimizin su kayıp oranını her geçen gün düşürüyoruz. Bu kapsamda Sakarya’nın içme suyu ağına 160 kilometrelik güçlü hat kazandırdık” ifadelerini kullandı.

“UZUN SOLUKLU YATIRIMLAR BU ŞEHRİN GELECEĞİNE MİRAS KALACAK”

Çevreyi koruma ve atık su yönetiminde modern bir sistem oluşturma hedefi doğrultusunda 42 bin metrelik kanalizasyon hattının tamamlandığını belirten Alemdar, “Bu yatırımlarımızçevreye duyarlı bir şehir inşası için çok büyük önem arz ediyor.Geri dönüştürdüğümüz atık suları endüstriyel, tarımsal ve sanayi alanında kullanarak büyük oranda su tasarrufu sağlıyoruz.Uzun soluklu olarak hayata geçirdiğimiz yatırımlar bu şehrin geleceğine miras kalacak”şeklinde konuştu.

SAPANCA GÖLÜ HASSASİYETİ

Alemdar’ın talimatıyla Sapanca Gölü’nün korunması için daha güçlü politikalar üreten SASKİ, vatandaşın içme suyu kaynağını ve çevresindeki cennet doğayı koruyup geleceğe aktarmak istiyor.

