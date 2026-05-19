'Kadim Meşk Sistemi ve Musiki Eğitimi İçin Sürdürülebilir Eğitim Politikaları' projesinin Konya uygulaması, 47 öğrencinin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Atölyelerle Türk musikisinin aktarımı ve meşk sistemi deneyimlendi, sertifikalar verildi.

KONYA (İGFA) - Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Amasya Üniversitesi ve Palet Türk Müziği İlkokulu ortaklığıyla düzenlenen 'Kadim Meşk Sistemi ve Musiki Eğitimi İçin Sürdürülebilir Eğitim Politikaları' projesinin Konya uygulaması, Konya Büyükşehir Belediyesi Depo No: 4'ün ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı.

Programa Konya'da ikamet eden, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 47 öğrenci katıldı. Katılımcılar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde makam, usûl, repertuvar aktarımı, güfte analizi, ses ve nefes kullanımı, meşk uygulamaları ve müzik eğitimi yöntemleri üzerine çeşitli atölyelere dahil oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu'nun da katıldığı programın ilk gününde açılış konuşmaları ve proje tanıtımının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ahmet Çalışır tarafından Makam Atölyesi ve Repertuvar Aktarımı gerçekleştirildi. Öğleden sonra ise tanışma etkinlikleri, ses-nefes çalışmaları, beden perküsyonu, ritim uygulamaları, melodik doğaçlama ve çok sesli müzik atölyeleri yapıldı. İkinci gün Prof. Dr. Mehmet Gönül tarafından Usûl Atölyesi gerçekleştirildi. Aynı gün yapılan ders simülasyonu etkinliğinde katılımcılar, farklı yaş gruplarına yönelik müzik eğitimi planları hazırlayarak uygulamalı sunumlar yaptı. Gün sonunda Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli tarafından Güfte Analizi eğitimi verildi.

Üçüncü gün ise Doç. Dr. Nilay Özaydın tarafından Ses ve Nefes Kullanım Teknikleri eğitimi, Zeynep Altuntaş Koca tarafından Meşk Uygulama Atölyesi ve Günümüze Aktarımı çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca Araştırma Görevlisi Bengisu Köse ve Dr. Öğretim Üyesi Büşra Buladı tarafından Türk müziğinin yaygınlaştırılmasına dair çözüm önerileri üzerine interaktif bir çalışma yapıldı.

4 gün boyunca gerçekleştirilen atölyeler, sunumlar ve uygulamalı çalışmalarla katılımcıların Türk musikisinin aktarım geleneğini yakından tanımaları, meşk sisteminin eğitimdeki yerini deneyimlemeleri ve müzik eğitimi alanında yeni bakış açıları kazanmaları hedeflendi. Proje, musiki kültürünün korunması, genç kuşaklara aktarılması ve sürdürülebilir eğitim politikaları çerçevesinde değerlendirilmesi bakımından önemli bir çalışma olarak tamamlandı.