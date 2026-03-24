SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 6 ay önce vatandaş ve özellikle öğrencilerden gelen yoğun talepler üzerine hizmete aldığı 16 K hattı, Kuzey Terminal'den Kampüs'e doğrudan ve kesintisiz ulaşım sağlayarak önemli bir ihtiyacı karşıladı. Kısa sürede beklenenin üzerinde ilgi gören hat, sefer ve araç sayısının artırılmasıyla daha hızlı, konforlu ve erişilebilir bir ulaşım alternatifi haline getirildi.

Daha önce Kuzey Terminal bölgesinden Kampüs'e doğrudan ulaşım imkânı bulunmazken, yeni hat sayesinde öğrencilerin yaşadığı mağduriyet ortadan kaldırıldı.

Kuzey Terminal-Yazlık-Serdivan AVM'ler Bölgesi - Kampüs güzergâhında hizmet veren 16 K hattı, kısa sürede yoğun bir yolcu talebine ulaşarak dikkat çekti. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı hat, açıldığı günden bu yana artan talep doğrultusunda kapasitesini sürekli büyüttü.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle hattaki günlük sefer sayısı 12'den 17'ye çıkarıldı. Saat başı olan sefer aralıklarının 45 dakikaya düşürülmesiyle birlikte vatandaşların duraklarda bekleme süresi önemli ölçüde azaldı.

6 ay önce 2 araçla hizmet vermeye başlayan 16 K hattında araç sayısı 5'e yükseltildi. Yapılan bu güçlendirme ile birlikte hattın yolcu sayısı üç katına çıkarak kısa sürede büyük bir başarı yakaladı.