Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir ulaşımında hayata geçirdiği dev projelerin yanı sıra, kadın istihdamına yönelik attığı adımlarla da örnek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesine 4 yeni kadın şoför daha katılıfile:///C:/Users/W%C4%B0N7/Downloads/Ay%C5%9Fe%20Arkan.JPGmasıyla şoför sayısı 7'ye yükseldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kadrosunu 4 yeni kadın şoförle güçlendirdi. Şehrin ulaşımına güç katan kadın şoförler zorlu eğitim sürecinin sonunda direksiyona geçerek kontağı çevirdiler.

ADARAY, Metrobüs Hattı ve Raylı Sistem hamleleriyle ulaşımda yeni bir dönem başlatan Büyükşehir, kadın istihdamına öncelik vererek kadrodaki kadın şoför sayısını 7’ye yükseltti.

Kısa süre önce şehir içi ulaşımda devrim niteliğinde olan Metrobüs Hattını devreye alan Büyükşehir, 23 yeni otobüs alımı, ADARAY’ın yeniden hizmete girmesi, öğrencilere yönelik ücretsiz ve indirimli ulaşım tarifeleri ile Raylı Sistem çalışmalarında somut adımlar atarak “Ulaşımda Sakarya Zamanı” sloganıyla yeni bir dönem başlattı.

KADIN ŞOFÖR SAYISI 7’YE YÜKSELDİ

20 günlük zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kadın şoförler Sakarya’nın yollarında direksiyon başına geçti ve kontağı çevirdi. Yeni katılımlarla birlikte şehir içi toplu taşımada görev yapan kadın şoför sayısı 7’ye yükseldi.

Konuyla ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Kadınların istedikleri zaman her şeyi başarabileceğini bir kez daha göstermiş olduk. Aramıza katılan 4 yeni kadın şoförümüzle hem ulaşım kalitesini artırıyor hem de kadın istihdamına katkı sağlıyoruz. Toplam kadın şoför sayımız 7’ye ulaştı. Bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. Eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayan kadın çalışanlarımızın, trafikte fark yaratacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sakarya yollarında direksiyon başına geçmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen otobüs şoförü Ayten Başkan ise, “Küçüklüğümden beri arabalara ilgim var. Direksiyon başında olmak bana keyif veriyor. Yıllardır bu işi yapıyorum.İşimiz yolda geçiyor, elbette zor yanları var ama insanlarla iletişimde olmak, yolcuların güler yüzü ve güzel sözleri bizi mutlu ediyor. Bizi görünce gülümsemeleri bile yetiyor.Çoğu bizi kızları gibi görüyor. Zor bir iş ama severek yaptığımız için bize zor gelmiyor” dedi.