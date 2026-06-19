Başkent'in görünümüne estetik kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, genç sanatçıları desteklemeye de devam ediyor. ABB'nin Çankaya ilçesindeki Farabi Alt Geçidi'ni genç grafiti sanatçılarına açmasının ardından alan rengârenk eserlerin yer aldığı bir açık hava sanat galerisine dönüştü.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'i rengârenk ve estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürürken hem genç sanatçıları destekliyor hem de kentteki kamusal alanları da sanatla buluşturuyor.

'ANKARA SOKAKLARINDA GENÇ SANATÇILARIN ENERJİLERİ VAR'

Genç sanatçıları desteklemeye önem verdiklerini belirten ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, 'Ankara sadece gri binalardan ibaret değil, başkentimizin sokaklarında muazzam bir dinamizm ve genç sanatçıların enerjileri var. Farabi Alt Geçidi, şehir için çok önemli bir arter ve genç sokak sanatçıları sayesinde adeta bir sanat galerisine dönüştü. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sokak sanatını marjinal bir unsur olarak görmek yerine aslında kentin kültürel hafızasını ve dokusunu zenginleştiren çok önemli bir çağdaş unsur olarak görüyoruz. Genç sokak sanatçılarını Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak desteklemeyi düşünüyoruz. Onlar bize projelerini iletecekler ve şehrin her yerine, sanki kamusal alanları âdete bir tuval gibi görüp her yerinde açık hava sanat sergisine dönüştürmeyi planlıyoruz' dedi.

Çankaya Mahallesi Muhtarı Canan Akman ise genç grafiti sanatçıların ellerinden çıkan eserlerin mahalledeki vatandaşlar tarafından beğenildiğini belirterek şunları söyledi:

''Buraya bir sanat galerisi formunda çalışmalar yapalım' dedik. Gönüllü arkadaşlar da sağ olsunlar bizimle beraber bu plana dâhil oldular. Haziran sonunda bir mahalle şenliği ile açılış yapmak istiyoruz. Bize destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Burada gönüllü çalışan on sanatçı arkadaşımıza, kendi emekleriyle yarattıkları bu güzellik için de ayrıca teşekkür ediyoruz.