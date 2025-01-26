Sakarya'da Sapanca meydan projesinde zemin iyileştirme çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Meydan projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca’da başlatılan meydan projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerinde hummalı çalışmanın gerçekleştiği meydan projesi tamamlandığında Sapanca’ya değer katacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni meydanın ilçeye uzun yıllar hizmet sunması için zeminde başlattığı iyileştirme çalışmalarını tamamladı. Çevre güvenliği için proje alanının etrafı çevrilirken, yapım işlemleri hızla devam ediyor.

Sapanca’da ilçenin yeni buluşma noktası olacak meydan projesinde 65 araçlık yer altı otoparkı bulunacak. Meydanın üzerinde ise oturma ve dinlenme alanları,yeşil alanlar ve peyzaj çalışmaları yapılacak. İlçenin mimari yapısına uygun olacak, estetik katacak proje, 7/24 yaşayan bir meydan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.