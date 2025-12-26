Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde yoluna kayıpsız devam etmek için bir kez daha sahaya çıkıyor. Büyükşehir Basketbol, deplasmanda Teşvikiye ile karşı karşıya gelecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde Teşvikiye'ye konuk oluyor. Namağlup serisini sürdürmek isteyen Büyükşehir, 27 Aralık Cumartesi günü Caferağa Spor Salonu'nda 10'da 10 için parkeye çıkacak.

27 Aralık Cumartesi günü İstanbul'daki Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.

Zorlu karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi yayın kanalı TBF TV YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Büyükşehir Basketbol, geride kalan haftalarda oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak namağlup unvanını korudu. Yeşil siyahlılar, Teşvikiye deplasmanından da galibiyetle ayrılarak serisini 10'da 10'a taşımayı hedefliyor.