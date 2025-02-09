SASKİ, kesintisiz içme suyu anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Pamukova’nın 3 mahallesini kapsayan proje ile alternatif kaynaktan elde edilen içme suyu 5 bin 200 metrelik yeni hat ile abonelere ulaştırılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Paşalar, Üçevler ve Karapınar mahallelerini kapsayan projesi ile bölgeye 5 bin 200 metrelik güçlü altyapı ve içme suyu deposu kazandırıyor.

Sondaj metoduyla yerin altından elde edilen kaliteli içme suyu hem su kaynaklarının üzerindeki stresi azaltacak hem de bölgenin içme suyu sorunlarına kesintisiz çözüm olacak.

Karapınar Mahallesi’ne inşa edilen depo sayesinde yaşanan olası iletim sorunlarının önüne geçilerek abonelere kesintisiz içme suyu sağlanacak. Projenin ilk etabında Karapınar Mahallesi’ne kazandırılacak 3 bin metrelik basma hat ile özellikle yüksek kesimlerde oluşan basınç sorunları tarihe karışacak. İki etaplı projenin ikinci etabında ise Paşalar ve Üçevler mahallelerine 2 bin 200 metrelik yeni içmesuyu hattı kazandırılacak.