Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Senin Şehrin Senin Planın’ mottosuyladüzenlediği Dış Paydaş Çalıştayı’nda Sakarya’nın geleceği için söz hakkını şehir eşrafı, STK’lar, kurumlar ve vatandaşlara sundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 340 katılımcının ortak akıl için bir araya geldiği çalıştayda ‘deprem ve kentsel dönüşüm’ konusunda önemli bir çağrı yaptı. Alemdar, “Şehrin geleceğini ortak akılla oluşturmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm ve deprem önceliğini sadece burada değil her yerde haykıralım. Gelin hep birlikte fedakârlık yapalım ve insanımızı birlikte yaşatalım” dedi.

‘Senin Şehrin Senin Planın’ mottosuyla 2025-2029 Stratejik Planını katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle hazırlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 139 kamu, özel kurum ve kuruluş ile STK’ların katılımıyla ‘Dış Paydaş Çalıştayı’ düzenledi.

Sakarya’nın gelecek yol haritasının belirlendiği çalıştayda 340 katılımcı sürdürülebilirlik, yenilikçilik, afet ve kriz yönetimi, kentsel hareketlilik ve lojistik temel olmak üzere18 farklı temada şehrin geleceği masaya yatırıldı.

Çalıştaya ayrıca Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Milletvekili Ali İnci, önceki dönem MHP Milletvekili Zihni Açba, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, önceki dönem Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan, Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, MÜSİAD Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, bürokratlar, oda başkanları, STK temsilcileri, alanında uzman isimler ve basın mensupları katıldı.

Çalıştayda etkin ve kapsayıcı katılım sağlamak için resmi kuruluşların yanı sıra şehir eşrafı, gençlik, vatandaş ve kadın proje masaları kurularak şehrin yarınları için tüm kesimlerin fikirleri alındı. Şehrin tüm aktörlerini bir araya getiren çalıştayda afet, enerji, çevre, park bahçeler, sıfır atık, iklim değişikliği, tarım, ulaşım, altyapı, kıyı rekreasyon, kentsel dönüşüm, imar ve şehircilik, akıllı şehir konuları üzerine Sakarya’nın stratejik gelişimi için çalışma yapıldı.

ALEMDAR’DAN ‘FEDAKÂRLIK’ ÇAĞRISI

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan Alemdar ‘deprem ve kentsel dönüşüm’ vurgusuyla Sakarya’ya önemli bir çağrı daha yaparak, “Sakarya’nın önceliği deprem ve kentsel dönüşümdür. İnsanımızın yaşaması için, insanı yaşatmak için herkesten fedakârlık bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sokağında yürüdüğümüz şehri birlikte inşa edelim” diyen Başkan Alemdar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sakarya’nın planlanması, geleceği, yarınları değil bir gün ya da bir hafta uzun bir sürece yayılarak konuşulması gereken bir konudur. Ortak aklı, bilgiyi, birikimi, en önemlisi de hayalleri oluşturmak için zamana ihtiyacımız var. Bu anlamda bizler masa başında kendi düşündüğümüzü, gördüğümüzü değil ortak aklı ortaya koyarak huzur içerisinde yaşadığımız şehrin geleceğini birlikte oluşturmak istedik. Tek bir mottomuz var ‘Önce insan’ İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu şehir bizim. Bu insanlar bizim. Bu hayat bizim. Gelin birlikte sokağında yürüdüğümüz şehrin geleceğini de birlikte inşa edelim. Çocuklarımızın yarılarına umut olalım.”

Dönüşüm için risk alıp bir yerden başlamak gerektiğini ifade eden Başkan Alemdar, “Bir farkındalık oluşturalım. Gelin birlikte bu şehirde kısır döngülerle küçük menfaatlerle değil, milletin bekasını sağlayabilecek adımlar atalım. Bir yerden başlamak, risk almak lazım. Biz bir yerlerde bedel ödemekten korkarak adım atmazsak yarınları göremeyiz. Bu şehirde bir deprem olduğunda nüfusumuzun yarısını kaybederiz. Bu duygularla şehrimize duyduğunuz aidiyet duygusu için şehrin geleceğinde bende varım dediğiniz için teşekkür ederim” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, “Dünya ve şehirler değişiyor. Bu değişimle beraber şehirler rekabet ediyor. Bizde şehrimizi daha akılcı, yenilikçi düşünerek şehrimizin geleceğini planlıyoruz. Şehrimizin sosyal, ekonomi ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak geleceğe daha hazır olmasını sağlamak istiyoruz. Bu sayede çekim gücü yüksek, gelişen koridor ve çevresiyle daha güçlü bir Sakarya’mızı ortaya çıkacaktır. Bu çalıştayımız Türkiye’nin en katılımcı çalıştayı olacaktır. Çalıştayımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“DÖNÜŞÜM CAN TEDBİRİDİR”

Önceki dönem Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkal Etçioğlu, “Bir şehrin büyümesi için ekonomik güç ve insan lazım. Ekonomik güç için yatırım, insan için ise üniversiteler gereklidir. Sakarya’da insanımız spor ve sanat gibi iki konuda genetik kodlanmış. Bu alanlarda gerçekten kaliteli insanlar yetiştirdik. Kentsel dönüşüm tamamen can güvenliği ile yapılması gereken tedbirdir. Bu konuda Yusuf Başkanım ciddi şekilde çalışıyor” dedi.

Önceki dönem MHP Milletvekili Zihni Açba ise, “Çalıştayı gerçekten çok kıymetli buluyorum. Bu çalıştayların devamını dileyerek emeği geçen herkese teşekkür ederim” derken, Önceki Dönem Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, “Herşeye insan odaklı bakıyoruz. Bu konuda Yusuf Başkan da aynısı ifade etti. Bu hususu çok önemsiyoruz. Bu konuda imar ve kentsel dönüşümü öncelik olarak görüyorum. Bu konuda çalışmaları destekliyorum” dedi.

Gün boyunca devam eden çalıştayda Sakarya’nın geleceğine yön verecek ve şehri daha güçlü bir aktör haline getirecek önemli fikirler ortaya çıktı.