Suriye'nin kuzeyindeki bir üs bölgesine teröristler tarafından yapılan taciz ateşi sonucu yaralanan bir askerimiz şehit düştü.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde bulunan bir üs bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu bir askerimizin yaralandığını ve şehit olduğunu bildirdi.

Bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, hastaneye kaldırılmasının ardından şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.