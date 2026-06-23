Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İSUAD ile bir araya gelerek 'Bu Şehir Hepimizin' vizyonu kapsamında ortak akıl vurgusu yaptı. Alemdar; ulaşım, sanat ve eğitim alanındaki yatırımlarla şehirde büyük bir yatırım dönemi başlattıklarını belirtti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın son dönem gelişimine ve bu süreçte müjdesini verdikleri yatırımlara atıfta bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sunduğu destek ve güçlü katkısıyla şehrin kısa süre sonra çok daha güçlü bir noktada olacağını söyledi.

Başkan Alemdar, 'Sakarya olarak hızla turizmde, sanayide, eğitimde, altyapı ve üstyapıda, sanat ve kültürde bugün olduğundan çok daha farklı ve güçlü bir noktaya ulaşacağız. Cumhurbaşkanımızın tensipleri, devletimizin güçlü desteğiyle Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, AFA, AKM'nin yanı sıra ulaşımda raylı sistem, metrobüs, ADARAY, Yazlık Katlı Kavşak, Tunatan, Mithatpaşa ve TEK Kavşağı düzenlemesi gibi attığımız dev adımlarla şehrimizde büyük bir yatırım dönemini başlattık' dedi.

Tüm sektörlere ve STK'lara 'ortak akıl' çağrısını yineleyen Başkan Alemdar, 'Sürekli ifade ettiğimiz bir anlayış var. Bu şehir hepimizin. Bu şehirde yaşayan, suyunu içen ve kendisini Sakaryalı olarak gören herkesin, Sakarya'nın geleceğine nasıl katkı sağlayabileceğini düşünmesi gerektiğine inanıyoruz. Sanayicisiyle, üniversitesiyle, siyasetçisiyle, bürokratıyla, iş dünyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıflarıyla ve dernekleriyle hep birlikte hareket ettiğimizde, birbirimize destek olduğumuzda bu şehrin çok daha iyi noktalara geleceğine yürekten inanıyorum' diye konuştu.