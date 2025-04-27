SASKİ, Hendek Uzunçarşı Mahallesi’nin 2 bin metrelik içme suyu hattında yenileme çalışmalarını başlattı. Güçlü dönüşüm kapsamında bölgenin içme suyunun bir damlasının dahi israf olması engellenirken aynı zamanda su kesintilerinin de önüne geçilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin altyapısının ihtiyaç duyulan noktalarında güçlü dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Hendek Uzunçarşı Mahallesi’nin grup yolu üzerinde bulunan 2 kilometrelik içme suyu altyapısı da bu kapsamda yenileniyor.

Su kayıplarının önüne geçecek çalışma aynı zamanda basınç sorunları nedeniyle yaşanan kesintilere de kesin çözüm olacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Hendek Uzunçarşı Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz 2 bin metrelik içme suyu hattı yenileme çalışmaları ile bölgemizin altyapısını güçlendiriyoruz.Yaz aylarında su talebinin artması ile oluşabilecek kesintilere erkenden önlem alıyoruz. Böylelikle su israfına çözüm olurken abonelerimizi de kesintisiz içme suyu ile buluşturuyoruz” ifadeleri kullanıldı.