Sakarya'da Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Geyve Belediyesi’nin şirket çalışanları için yaptığı promosyon ihalesinin sonucunda personele verilecek promosyon müjdesi verdi.SAKARYA (İGFA) - Geyve Gençlik Merkezi’nde personel ile bir araya gelen Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, gerçekleşen ihale sonucunda personellerin hesabına promosyonların 18 Ekim Cuma günü geçeceğini duyurdu.

Kış mevsimi öncesinde sizlere ekonomik olarak rahatlatabilmek için çalışmaları hızlandırdıklarını kaydeden Başkan Yıldız, "Yaptığımız ihale sonucunda İş Bankası Geyve Şubesi maaş ihalesini kazandı. Bununla birlikte her birinizin hesabına hiç geciktirmeden 18 Ekim Cuma günü 25.500 TL geçecek. Hayırlı olsun" dedi.

Açık teklif usulü ile gerçekleştirilen ihaleye katılan, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Denizbank ve İş Bankası arasından işçilere en yüksek teklif olarak kişi başı 25 bin 500 TL promosyon veren İşbankası'nın kazandığını belirten Başkan Yıldız, 3 yıllık dönemi kapsayan promosyon sözleşmesine İş Bankası Şube Müdürü Mehmet Fatih Tunçbilek ile birlikte imza attı.