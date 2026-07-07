Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, 12 Temmuz'a kadar Almanya'nın Cottbus kentindeki Lausitz Velodromu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyonada Pist Bisikleti Türk Milli Takımı ülkemizi temsil edecek.

ANKARA (İGFA) - Milli takım kadrosunda; U23 Erkekler kategorisinde Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı, Genç Erkekler kategorisinde ise Ege Erülkü, Mehmet Mayda, Göktürk Yüzerler ve Muhammet Umut Demircan yer alıyor.

Şampiyonada mücadele edecek Türkiye Pist Bisikleti Milli Takımı kafilesi, Antrenör Mutlu Erçevik, Yardımcı Antrenör Nazım Bakırcı, Genç Milli Takım Antrenörü Recep Ünalan ile Mekanisyen Murat Yıldırım ve Masör Mesut Enes İpek'den oluşan teknik ekip eşliğinde yarışacak.

Türkiye, yüksek hız, strateji, teknik beceri ve fiziksel dayanıklılığın bir araya geldiği bisiklet disiplinlerinden birisi olan pist bisikletinde son dönemde uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. 2026 yılında milli sporcularımız, Çekya'da düzenlenen GP Brno ve Avusturya'da gerçekleştirilen GP Austria yarışlarında kazandıkları madalyalarla önemli başarılara imza atarken, Konya Olimpik Velodromu'nda sürdürülen çalışmalar da Türk pist bisikletinin gelişimine önemli katkı sağlıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Pist Bisikleti Milli Takımı'nı kamp çalışmalarında ziyaret ederek sporcular ve teknik ekiple bir araya geldi. Milli takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müftüoğlu, Türk pist bisikletinin son yıllarda kaydettiği gelişimde Konya Olimpik Velodromu'nun önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, 'Ülkemizde pist bisikleti son yıllarda önemli bir gelişim ivmesi yakaladı. Sporcularımızın uluslararası organizasyonlarda elde ettiği madalyalar ve başarılar, Federasyonumuzun uzun yıllara yayılan planlı çalışmalarının ve güçlü altyapı yatırımlarının sonucudur. Özellikle Konya Olimpik Velodromu'nun ülkemize kazandırılmasıyla birlikte sporcularımız dünya standartlarında bir tesiste antrenman yapma ve yarışma imkanına kavuştu. Bu yatırım, Türk pist bisikletinde yeni bir dönemin kapılarını açtı. Son dönemde elde ettiğimiz uluslararası başarılar, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Konya Velodromu sayesinde Türkiye, artık yalnızca sporcu yetiştiren değil, aynı zamanda uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan önemli bir pist bisikleti merkezi haline geldi. Genç sporcularımızın Avrupa düzeyinde rekabet edebilir seviyeye ulaşması, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor. Almanya'da mücadele edecek tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Ay-yıldızlı formamızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Tüm kafilemize başarılar diliyorum.' diye konuştu.

Almanya'nın Cottbus kentindeki Lausitz Velodromu'nda gerçekleştirilecek şampiyona, altı gün boyunca sprint ve dayanıklılık disiplinlerinde Avrupa'nın en başarılı genç pist bisikletçilerini bir araya getirecek.

Şampiyona kapsamında sporcular; takım sprinti, takım takibi, bireysel takip, scratch, eleme, keirin, omnium, puan yarışı, madison ve zamana karşı disiplinlerinde Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.