Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerinde Rize'de Fındıklı Belediyesi'nin açık alana atık döktüğü tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Rize'de gerçekleştirdiği denetimlerde, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların belediyeye ait araçlarla bölgeye bırakıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde söz konusu uygulamanın 'vahşi depolama' kapsamında olduğu tespit edildi.

Bakanlık, çevre mevzuatına aykırı faaliyet nedeniyle Fındıklı Belediyesi'ne Çevre Kanunu gereğince 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ayrıca, bölgede çevre kirliliğinin devam etmesi nedeniyle belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Yetkililer, çevreyi kirleten uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Bakanlık Rize İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan denetimlerde, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesi'ne ait araçla döküldüğü tespit edildi.



— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) April 22, 2026