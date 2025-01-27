Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada yayınladığı videoyla vatandaşlara yangın anında izlenecek adımları tek tek anlatarak hayati öneme sahip bilgiler aktardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Bolu’da yaşananfacia sonrası yangın anında yapılması gerekenlerle ilgili sosyal medyada bilinçlendirici paylaşımda bulundu.

Kısa sürede çok kişi tarafından izlenen videoda kapalı ve açık alanlarda yaşanabilecek yangın, patlama, doğal afet durumlarında izlenmesi gereken yollar ve aşama-aşama atılacak adımlar anlatıldı.

Olası bir yangın durumunda öncelikle sakin kalınması gerektiği ifade edilirken itfaiye yetkilileri, vatandaşlara yaşadıkları binalarda ve iş yerlerinde acil durum eylem planlarını nasıl hayata geçireceklerini sıraladı.

“MERDİVEN KULLANMAYI TERCİH EDİN…”

Yangın anında yapılacaklar listesi şeklinde yayınlanan videoda şu ifadeler yer aldı: “Sakin kalarak, yangın alarmını aktif edin. 112’yi aradıktan sonra yangın küçük ise kontrol altına alın, alamıyorsanız alanı tahliye edin. Güvenli bir çıkış yolu seçerek, ağzınızı ıslak bezle kapatıp eğilerek alanı tahliye edin. Asansör yerine merdiven kullanmayı tercih edin. Tahliye olamıyorsanız bulunduğunuz alandaki kapıları ıslak bez ile kapatarak, tahliye ekibini bekleyin.”

Büyükşehir, kentin dört bir yanında kurumlarda, STK’larda, özel kuruluşlarda vatandaşları bilinçlendirmek için seminerler düzenliyor, tatbikatlar gerçekleştiriyor.