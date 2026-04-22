Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk İlköğretim Okulu'nda düzenlediği etkinlikte minik öğrencileri sanatla buluşturdu. Bez çantalar üzerine yapılan boyama çalışmaları ve okunan şiirlerle çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Atatürk İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte SAMEK'in uzman eğitmenlerinin rehberliğindekeyifli bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar, kumaş bez çantalar üzerine Türk bayrağı, balon ve çeşitli 23 Nisan temalı figürleri boyayarak hem el becerilerini geliştirdi hem de bayram coşkusunu sanatla yaşadı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte ortaya çıkan çalışmalar öğrencilere hediye edilirken, çocukların mutluluğu dikkat çekti. Programın, öğrencilere hem kalıcı bir hatıra bırakması hem de 23 Nisan'ın anlam ve önemini pekiştirmesi hedeflendiği ifade edildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca 23 Nisan temalı şiirler okunarak öğrencilerin milli ve manevi değerlere yönelik farkındalıklarının artırılması sağlandı.