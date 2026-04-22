Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Meriç Mahallesi'nde bulunan Evrenosoğlu Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret, eğitimde güvenliğin ve dayanışmanın önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Meriç Mahallesi Muhtarı Elvan Aktimur'un da eşlik ettiği ziyarette Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Okul bahçesinde öğrencilerle sohbet eden Eşki, onların istek ve beklentilerini dinleyerek eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Okuldaki eksiklikler hakkında muhtar Aktimur'dan bilgi alan Eşki, tüm talepleri not ederek çözüm için ilgili kurumlarla temas kurulacağını belirtti.

Son günlerde yaşanan acı olayların eğitimin önemini daha da artırdığını vurgulayan Başkan Ömer Eşki, okul güvenliğinin en temel önceliklerden biri olması gerektiğini ifade etti. Eşki, 'Çocuklarımızın güvenle eğitim alması en büyük sorumluluğumuz. Bu sadece eğitim değil, aynı zamanda bir gelecek meselesidir. Belediyemizin doğrudan sorumluluk alanında olmasa bile, ilgili kurumlarla iş birliği içinde okullarımıza destek vermeye devam ediyoruz' dedi.

Çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Ömer Eşki, 'Geleceğimiz olan çocuklarımız için her türlü desteğe hazırız. Onların güvenliği, mutluluğu ve iyi bir eğitim alması için üzerimize düşen ne varsa yapacağız' ifadelerini kullandı.