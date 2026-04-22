Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Engelsiz Taksi' projesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (E-KPSS) tekerlekli sandalye ile ulaşmak durumunda olan adaylara destek sağladı. Adaylara, hayallerine giden yolda Engelsiz Taksi adeta köprü oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Engelsiz Taksi' projesi kapsamında, 19 Nisan'da gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (E-KPSS) tekerlekli sandalye kullanan adaylara ulaşım desteği sağlandı. Engelsiz Taksi hizmetiyle adaylar sınav merkezlerine güvenli ve konforlu şekilde ulaştırılarak, sınav günü yaşanabilecek ulaşım sorunlarının önüne geçildi.

Engelsiz Taksi hizmeti sayesinde tekerlekli sandalye kullanan adaylar, erişilebilir donanıma sahip araçlarla sınav merkezlerine güvenle ulaştırıldı. Böylece ulaşım süreci daha planlı ve erişilebilir hale getirildi. Türkiye genelinde 115 bini aşkın adayın katıldığı E-KPSS öncesinde, Kocaeli'de 153 Çağrı Merkezi üzerinden alınan başvurular doğrultusunda ulaşım planlaması yapıldı. 15 adet asansörlü araçla başvuru sahipleri sınav merkezlerine zamanında ulaştırılarak, adayların ulaşım kaygısı ortadan kaldırıldı.

GÜVENLİ, ZAMANINDA VE KONFORLU ULAŞIM

Tek oturum halinde 60 dakika süren sınavda adaylar memurluk hayaliyle ter dökerken, Engelsiz Taksi hizmeti sayesinde güvenli, zamanında ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşadı. Araçların erişilebilir yapısı, refakatçi ihtiyacını azaltırken bireylerin bağımsız hareket edebilmesine de imkân sağladı.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Engelsiz Taksi'yi uzun süredir kullandığını belirten Muharrem Kahraman, 'Daha önce sınava ailemle gitmiştim. Bu yıl Engelsiz Taksi ile ulaştım. Talebimi karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' dedi.

E-KPSS'ye Engelsiz Taksi ile ulaştığını ifade eden Havva Naz Kolaylı ise, 'Bu hizmetten yararlandığım için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Taksi projesi ile engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya ve fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.