Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 13 Nisan Pazar günü saat 13.30’da oynanacak Sakaryaspor-Pendikspor karşılaşması için Demokrasi Meydanı’ndan ring seferleri düzenleyecek. 11.00 ile 13.00 saatleri arasında belediye otobüsleriyle taraftarların stadyuma ulaşımı sağlanacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakaryaspor, TFF 1.Lig’in 34’üncü haftasında sahasında Pendikspor’u konuk edecek. 13 Nisan Pazar günü saat 13.30’da oynanacak kritik mücadele öncesi Büyükşehir Belediyesi Demokrasi Meydanı’ndan stadyuma ring seferleri düzenleyecek.

HAYDİ SAKARYA STADYUMA

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “13 Nisan Pazar günü saha ve seyircimizin önünde Pendikspor’u ağırlayacağız. Saat 13.30’da başlayacak karşılaşma için Sakaryaspor’a gönül vermiş tüm yeşil-siyah sevdalılarını takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz. Bu kritik mücadele öncesi saat 11.00 ile 13.00 saatleri arasında Demokrasi Meydanı’ndan stadyuma belediye otobüslerimizle ücretsiz ring seferleri düzenleyeceğiz. Sakaryasporumuza bu önemli mücadelede başarılar dileriz” denildi.