Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkanların en kapsamlı nükleer enerji etkinliği olan 12. Nükleer Santraller Zirvesi - NPPES, İstanbul'da başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 12. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde başladı.

'Yeni Nükleer Çağ: Sanayiyi, İnovasyonu ve Net Sıfır Hedeflerini Güçlendirmek' temasıyla gerçekleştirilen ve iki gün sürecek zirve, nükleer enerji alanındaki kamu temsilcilerini, uluslararası kuruluşları, teknoloji şirketlerini, akademisyenleri ve sanayicileri bir araya getirdi.

'NÜKLEER ENERJİ ARTIK BİR ZORUNLULUK'

Zirvenin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürü Salih Sarı, Türkiye'nin 2035 yılına kadar 7,2 gigavat, 2053 yılına kadar ise en az 20 gigavat nükleer kurulu güce ulaşmayı hedeflediğini söyledi. Nükleer enerjinin enerji arz güvenliği, karbon emisyonlarının azaltılması ve teknolojik bağımsızlık açısından stratejik önem taşıdığını belirten Sarı, 'Nükleer enerji bizim için bir tercih değil, zorunluluktur' dedi. Sarı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bu yıl ilk elektriğin üretilmesinin hedeflendiğini açıklarken, Sinop ve Trakya'da planlanan yeni santral projeleri ile küçük modüler reaktör (SMR) çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti. Akkuyu projesinde 300'den fazla yerli firmanın görev aldığını ve bugüne kadar yaklaşık 12 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını ifade etti.

İLK NÜKLEER TEMALI TEKNOPARK İTÜ'DE KURULACAK

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin ilk tematik nükleer teknoparkının İTÜ bünyesinde kurulacağını açıkladı.

Mandal, teknoparkın yalnızca üniversiteyi değil, tüm nükleer teknoloji ekosistemini kapsayan bir merkez olacağını belirterek, Türkiye'nin kendi insan kaynağını ve teknolojisini geliştirmesi açısından önemli bir adım olacağını söyledi.

ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, yapay zeka ve veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacının nükleer enerjiyi daha da önemli hale getirdiğini belirtti. Türkiye'nin SMR alanındaki düzenlemelerini desteklediklerini ifade eden Lally, sivil nükleer enerjinin Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir iş birliği alanı olabileceğini söyledi. Kanada'nın Türkiye Maslahatgüzarı Larisa Galadza ise Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısına dikkat çekerek, nükleer teknolojilerde araştırma, tedarik zinciri ve insan kaynağı geliştirme alanlarında iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

YERLİ SANAYİYE NÜKLEER ÇAĞRISI

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, nükleer enerjinin yalnızca enerji üretimi değil, yüksek teknoloji ve sanayi dönüşümü açısından da stratejik bir alan olduğunu vurguladı.

Akkuyu'da yerlilik oranının yüzde 55'e yaklaştığını belirten Ardıç, hedeflerinin Anadolu'daki sanayi kuruluşlarını uluslararası nükleer tedarik zincirine entegre etmek olduğunu söyledi. Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise Türkiye'nin yalnızca enerji tüketen değil, nükleer teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir ülke olmayı hedeflediğini belirterek, özellikle küçük modüler reaktör teknolojilerinin yerli sanayi için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

İki gün sürecek zirvede nükleer enerji teknolojileri, yerli üretim, uluslararası iş birlikleri, küçük modüler reaktörler ve sektörün geleceğine ilişkin çok sayıda panel ve oturum gerçekleştirilecek.