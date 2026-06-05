Çiftçinin her adımda yanında olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımda verimliliği artırmak ve ürünlerin sular altında kalmasını önlemek için kırsalda çalışmalarını sürdürüyor.16 ilçede kepçelerle sahaya inen ekipler, toplam 10 kilometrelik drenaj ve sulama kanalında temizlik gerçekleştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi,16 ilçenin kırsalında üretim yapan çiftçinin attığı her adımda yanında oluyor.

Yıl içerisinde oluşan ani ve şiddetli yağışlar sonucunda tarım arazilerinde oluşabilecek ürün kayıplarını önlemek için sahaya inen ekipler, iş makinalarıyla tüm ilçelerde drenaj ve sulama kanalı temizliği yaptı.

10 kilometrelik çalışmada temizlenen kanallar, ani yağışlarda yağmurun tahliyesini sorunsuz şekilde sağlayacak. Bu çalışma, çiftçilerin üretim sürecinde kanalları sulama suyu kaynağı olarak kullanabilmesine olanak sağlayacak.

Çalışmalar son olarak Adapazarı'nın Abalı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Abalı Mahallesi Muhtarı Raif Kaya, yapılan çalışmayla birlikte bölgenin suya kavuştuğunu ifade ederek, 'Bu çalışma yapılmadan önce burası kuru bir araziydi. Yani hiç suyu olmayan, sulama imkanı olmayan bir yerdi. Artık imkânlarımız ölçüsünde 5 ila 10 dönümlük alanları rahatlıkla sulayabilecek ve daha yüksek verim elde edebileceğiz. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

'TOPRAĞA DEĞER KATAN BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞIYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Şehrimizin kırsal bölgelerinde tarımda verimliliği artırmak çiftçilerin ürünlerin sular altında kalmamasını sağlamak amacıyla drenaj ve kanal temizleme çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.Üretimin gücüne inanıyoruz. Toprağa değer katan bir anlayışla çalışıyoruz. Üretimi destekliyor, kırsal bölgelerimizdeki çiftçilerimizin ihtiyaçlarına ve sorunlarına hızla müdahale ederek kırsal kalkınmayı güçlendiriyoruz' ifadeleri kullanıldı.