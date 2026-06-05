Dünya'nın sayılı, Avrupa'nın ise en kapsamlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, son yıllarda bisiklet sporunda uluslararası bir markaya dönüştü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek dünyanın en büyük ve prestijli yarışları olan MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası'na 48 saat kaldı. Her virajın, her atağın ve en ufak hatanın yarışın sonucunu değiştirdiği, dağ bisikletinin en hızlı ve seyir zevki yüksek yarışları v sonrasında yapılacak Öykü Gürman konseri için nefesler tutuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye'de ilk kez düzenleyen Sakarya, bu yıl yine iki farklı dev organizasyona ev sahipliği yapacak

7 Haziran'da UEC MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran'da ise UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışlarıyla, bisiklet sporunun kalbi bir hafta boyunca Sakarya'da atacak.

Dev organizasyonun ilk ayağı olan Avrupa yarışına 48 saat kaldı. Dünyanın en kapsamlı parkurunda start alacak yarışlarda 15 farklı ülkeden 49 sporcu katılacak.

Dünyanın en iyi sporcuları zorlu parkurda şampiyonluk için pedal çevirecek ve coşku, yarışlar sonrası düzenlenecek Öykü Gürman konseriyle zirveye çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Sakarya'mız bir kez daha Avrupa ve dünya bisikletinin merkezi oluyor.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 7 Haziran'da UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Avrupa Şampiyonası'na, 14 Haziran'da ise UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışlarına ev sahipliği yapacağız. Bisiklet sporunun yıldız isimlerinin pedal çevireceği, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin zorlu parkurunda kıyasıya yarışların yaşanacağı spor şölenine tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum.' dedi.