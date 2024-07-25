İnternet üzerinden sahte üniversiteler kurup, sahte diplomalar dağıtan, ardında binlerce mağdur bırakan, hakkında nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunulan, gerçekte olmayan Yeni Pazar ve Freud Üniversitesi’nin sahte rektörü Ali İlseven’in Yeni Şafak, Haber7 ve Politikyol isimli sitelerde yer alan bazı haberlerine erişim engeli kararı verildi. İSTANBUL (İGFA) - Sahte diploma mağdurlarının avukatlarından Neslihan Kokoz’un konuyla ilgi açıklama yaptı.

Avukat Kokoz, mahkemenin sadece Ali İlseven’in kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu kanaatiyle gerçekliğini sorgulamadan haberin tamamına erişim engeli vererek, haberde Ali İlseven’le ilgili belgelenmiş tüm gerçeklerin karartılmasına neden olduğunu öne sürdü.

DEVLET DENETLEME KURULU EL ATMALI

Kokoz, "Mahkeme, diplomalarını Rusya’dan aldığını, Türkiye’de eğitim görmediğini söyleyen Ali İlseven’in noter çevirisine dayanan diplomalarının gerçekliğini Rusya’ya sorma ihtiyacı duymadı. Ali İlseven, mahkemeye doktor, doçent ve profesörlüğüyle ilgili hiçbir belge sunamadı. Hakim, “Haberlerde size sahte profesör diyorlar belgeleriniz nerede” diye sormadı. Bu haberlere erişim engeli uygulandığında; mahkeme Ali İlseven ile ilgili tüm gerçeklerin karartılmasına yol açan bir karar vermiş oldu. Mahkemenin, Ali İlseven’in lise diploması kısmının içerikten çıkartılmasına karar vermek yerine tüm habere erişim engeli getirmesindeki kamu yararı anlaşılamadı. Ali İlseven’in, binlerce mecrada haber olmasına rağmen neden sadece Yeni Şafak, Haber7 ve Politikyol’un haberlerine erişim engeli istediği de anlaşılamadı. Ali İlseven ve ekibinin yöntemleriyle artık resmi kurumlar başa çıkamıyor. Önümüzdeki günlerde, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun harekete geçmesini sağlayacağına inandığımız belge ve bilgiler açıklayacağız. Çünkü, Ali İlseven’le ilgili kurumların korkunç hataları, umursamazlıkları olmuş, bu hatalardan Ali İlseven yararlanmış. Bu yüzden bu işe Devlet Denetleme Kurulu et atmalı.” diye konuştu.