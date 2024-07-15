Gerçekte olmayan Yeni Pazar Üniversitesi’ni kuran, sahte diploma dağıtan ve lise mezunu olduğu iddia edilen Prof. Dr. Ali İlseven’in, dünyaca ünlü Freud Üniversitesi’nin sahtesini kurduğu ve buradan da parayla sahte diploma dağıttığı iddia edildi.İSTANBUL (İGFA) -Yüz kızartıcı iddia, Ali İlseven’in sahte üniversiteleriyle ilgili savcılıklara yapılan suç duyurularında ortaya çıktı.

Mağdurların avukatı Dilara Damla Öksüz, çakma Freud Üniversitesi skandalı hakkında şu bilgileri verdi:

ALMANYA’DA HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

“Gerçekte olmayan Freud Üniversitesi www.freud-edu.de adresinde faaliyet gösteriyor. Burada da bir imla oyunu var. Sadece üniversitelerin kullanabildiği “edu” uzantısı alınmış gibi gösteriliyor. Tire işareti (-) yerinde nokta (.) olsaydı bu gerçek bir üniversite adresi olacaktı. “freud-edu.de” herkesin bir domain şirketinden alabileceği bir domain. Hiçbir belge gerektirmiyor ve birkaç dolara alınabilir bir adres. Ne yazık ki, gerçekte var olmayan üniversite şu an yayında ve kayıt almaktadır. Almanya’da olduğu iddia edilen bu üniversite gerçekte yok! Avusturya Freud Üniversitesi’ni taklit ederek algı yaratıp binlerce kişiyi dolandırmaktadır. Linkedin’de “Prof. Dr.” ünvanını kullanan Ali İlseven’in profilinde Almanya Freud Üniversitesi’nde mütevelli başkanı olduğu yazıyor."

Bu arada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç dururusunda; Ali İlseven, Damla İlseven ve Şerife Kalkan hakkında, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek”, “Resmi Belgede Sahtecilik” gibi çok sayıda suçtan cezalandırılması istendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan iletişim akademisyeni Doç. Dr. Osman Vedüd Eşidir, sahte üniversitelerin sahte diplomalarını alan birçok kişi bunun sahte olduğunu biliyor ve kamu da ya da özel sektörde yükselmek için bu diplomayı kullandığını söyledi. Birçok kişinin gerçekten hiçbir şeyden habersiz dolandırıdılığını belirten Eşidir, "Bu diplomalarla Türkiye ya da Avrupa’da iş başvurusu yaparsanız sahtecilikten tutuklanabilirsiniz. Masum olduğunuzu ispatlamanız yıllarca sürebilir. İş başvurusu yapmadan önce diplomanızın gerçekliğini e-devletten sorgulayın.” uyarısında bulundu.