İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Uluslararası Kent Profesyonelleri Forumu (IUPF) iş birliğiyle ekim ayında 'Geleceğin Toplulukları Forumu 2026'ya ev sahipliği yapacak.

İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın farklı bölgelerinden kent profesyonellerini, araştırmacıları, yerel yönetim temsilcilerini İstanbul'da buluşturacak forumda; metropollerde sürdürülebilir kalkınma, ortak akla dayalı kentsel yönetişim, konut ve mekânsal adalet tartışılacak. Forum kapsamında 'Genç Profesyoneller Atölyesi' de düzenlenecek.

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Fransa merkezli Uluslararası Kent Profesyonelleri Forumu (International Urban Professionals Forum-IUPF) ile birlikte 'Geleceğin Toplulukları Forumu 2026' etkinliğini düzenleyecek. Kentlerin ve bölgelerin geleceğine ilişkin çalışan profesyonelleri, araştırmacıları, kurumları ve topluluk temsilcilerini bir araya getiren gönüllü ve küresel bir mesleki iş birliği ağı olan IUPF iş birliğiyle hayata geçirilecek forum, 7-9 Ekim tarihleri arasında İPA Kampüs Florya'da gerçekleştirilecek.

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile İPA tarafından yürütülen 'İstanbul Plan 2050' çalışmaları kapsamında düzenlenecek forum, 'İstanbul 2050: Yerel Yaratıcılık ile Küresel Politika Arasında Köprü Kurmak' temasıyla gerçekleştirilecek. Forumun; kentlerin karşı karşıya olduğu ortak sorunlara yönelik yerel ölçekte geliştirilen yaratıcı uygulamaları görünür kılan ve farklı ülkelerden deneyimlerin paylaşılmasını sağlayan bir platform olması hedefleniyor. Aynı zamanda bu deneyimlerin uluslararası politika tartışmalarıyla buluşturulması ve kentlerin geleceğine ilişkin ortak çözüm arayışlarına katkı sunması amaçlanıyor.