Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgelerinde tsunami uyarısı verildi.

Japonya'nın Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ön değerlendirmelere göre 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Ajans, depremin ülkede kullanılan Shindo sarsıntı şiddeti ölçeğinde en yüksek seviye olan 7 olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Shindo ölçeği, Japonya'da depremin büyüklüğünü değil, hissedilen sarsıntının şiddetini ölçmek için kullanılıyor. 0 ile 7 arasında derecelendirilen ölçekte 7, insanların ayakta durmakta zorlandığı ve binalarda ciddi hasarın görülebildiği en güçlü sarsıntıyı ifade eden seviye olarak kabul ediliyor.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından Japon kamu yayıncısı NHK, kıyı bölgeleri için yaklaşık 1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı yapıldığını bildirdi. Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlardan denizden uzak durmalarını ve yüksek bölgelere gitmelerini istedi.

SEKİZ BÖLGE İÇİN ACİL UYARI VERİLDİ

Japon hükümeti, depremin ardından Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki bölgeleri için acil deprem uyarısı yayımladı.

Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunurken, depremin yol açtığı olası can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.