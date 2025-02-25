Dünyada heyecan uyandıran buluş, Türkiye'de de başarıyla uygulandı. Türk doktorlar, felç nedeniyle vücudun kol, ayak gibi uzuvlarıyla iletişimi keserek, bu organları yok kabul eden beyni ikna etmeyi başardı. Daha sonra beyne yürümeyi, eli ve kolu tekrar hareket ettirmeyi öğreterek, felçli hastaları yeniden eski yaşamlarına döndürdüler.

NASA'nın geliştirdiği robot teknolojisiyle desteklenen yöntem sayesinde, yalnızca yakın zamanda felç kalmış olan hastalar değil, 10–15 yıldan fazla süredir felçli yaşayan kronik felçliler de ayağa kalkabiliyor.

Dünyada sayılı hastanede uygulanan bu tedavi yöntemi, İnme ve Beyin Hasarı Rehabilitasyon Merkezi Neuroverse Clinic doktorları tarafından, İstanbul'da Taksim Acıbadem Hastanesi'nde uygulanıyor.

Doç. Dr. Mustafa Çorum, yerli ve yabancı hastaları yeni bir hayata adım attıran tedavi yöntemi hakkında şu bilgileri verdi:

FELÇTEN SONRA KAYBEDİLEN FONKSİYONLAR GERİ GELDİ

"Omurilik yaralanması, beyin ile yürümeyi sağlayan omurilik bölgesi arasındaki iletişimi keserek felce yol açar. Beynin büyük bölümlerindeki sinir hücreleri arasındaki iletişim, felçten sonra değişir. Beyin ile vücut arasındaki iletişimin kopması nedeniyle beyin, kolları ya da bacakları artık yok kabul eder.

Uyguladığımız tedavi yönteminde, bireyin ayakta durmasını ve yürümesini sağlayan beyin ile omurilik arasındaki iletişimi yeniden sağladık. İlerleyen süreçte beyin, omurgadaki canlı sinirler üzerindeki kontrolü yeniden canlandırdı. Çeşitli aralıklarla yaptığımız nörolojik testlerde, hastaların kas kontrolünde ve dokunma duyusunda iyileşmeler gözlemledik.

"BEYNİ YENİDEN EĞİTTİK"

Üstün teknolojiye sahip sanal gerçeklik destekli robotlar yardımıyla, felçli hastalarımıza yürümeyi tekrar öğrettik. Aslında ilk başta bir tür hayalet uzuv hissiyatı oluşturuyoruz. Ardından beynin yeniden eğitilmesini sağlıyoruz.

Çünkü bu hastaların hemen hemen hepsinde beyin, bacak ya da kol sahibi olma fikrini silmiş. Felçlisiniz, hareket etmiyorsunuz, bacaklar geri bildirim sinyalleri sağlamıyor.

Sanal bir ortamda beyin-makine arayüzü kullanarak, bu kavramın beyinde yavaş yavaş yeniden ortaya çıktığını görebiliyoruz.

Beynin bacakları ya da kolları kontrol etmek için harcadığı çabanın artması ve hastaların hasarlı omurgalarında kalan birkaç sinir bağlantısının yeniden canlanmasıyla iyileşme süreci tamamlanıyor.

"YÜRÜYOR, MERDİVEN ÇIKABİLİYORLAR"

Her hastaya özel uygulanan kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri sonunda, felçli hastalarımızın kas kontrolü güçleniyor, dokunma duyusu iyileşiyor ve nihayet ayakta durabiliyor, yürüyebiliyor, merdiven çıkabiliyorlar. Tedaviye dirençli, 10–15 yıldan fazla süredir felçli yaşayan hastalarımızda da son derece başarılı sonuçlar elde ettik.

Yurtiçi ve yurtdışından gelen birçok hastamız, buradan yeni bir yaşama adım atarak ayrılıyor."