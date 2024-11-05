AstraZeneca, çeşitli illerden hekimlerin katılımı ile Biyofarma Klinik Araştırmalar Zirvesi düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Sağlık sorunlarının çözümüne katkı sağlayan bilim odaklı, yenilikçi ve araştırmacı ilaç şirketi AstraZeneca Türkiye'nin klinik araştırmalar ekibi, 23 Ekim'de İstanbul Radisson Tuzla'da Biyofarma Klinik Araştırmalar Zirvesi'nin ikincisini düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanından 65 hekim ve 90 saha koordinatörünün katıldığı zirvede, kardiyovasküler, renal, metabolizma, solunum ve immünoloji tedavi alanlarını kapsayan biyofarma klinik araştırmalarına dair son gelişmeler ve geleceğin tedavi yöntemleri ele alındı.



Türkiye sağlık sektöründe bu kapsamda düzenlenen ilk biyofarma zirvesinde AstraZeneca Türkiye'nin biyofarma alanındaki klinik araştırmalarına dair güncel bilgiler ve geleceğe yönelik planları paylaşıldı. Açılış konuşmasını AstraZeneca Türkiye Biyofarma Klinik Araştırmalar Ülke Direktörü Esra Bayram'ın gerçekleştirdiği etkinlikte, AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem ve AstraZeneca Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Erdal Kiraz da şirketin 25. yıldır Türkiye'ye olan ekonomik, sektörel ve sosyal katkılarını katılımcılara aktardı.



AstraZeneca Türkiye Biyofarma Klinik Araştırmalar Ülke Direktörü Esra Bayram, yaptığı konuşmada Türkiye'de yürütülen biyofarma araştırmalarının sayısındaki artışa dikkat çekerek, “Ülkemizde 2022 ve 2023 yıllarında en fazla klinik araştırma başlatan şirket olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık 100 kişilik klinik araştırma ekibimizle 90 aktif klinik araştırma çalışması sürdürüyoruz. 2020 yılından bu yana klinik araştırma yatırımlarında ciddi bir artış gerçekleştirdik ve toplam yatırım tutarımızı 1 milyar TL'nin üzerine çıkardık. Ülkemize kazandırdığımız biyofarma çalışmalarının, klinik araştırmalarda görev alan merkezlerin ve özellikle daha önce bu tür araştırmalarda yer almamış yeni merkezlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Büyüyen ekibimizle, alanımızda öncü konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Bayram'ın açıklamaları, AstraZeneca Türkiye'nin klinik araştırmalar alanındaki kararlılığını ve biyofarma sektöründeki liderlik vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Klinik araştırmalardaki son durum tüm detayları ile konuşuldu Zirvede, klinik araştırmaların sürdürülebilirliği, denetimlere hazır olma durumu ve araştırma süreçleri de konuşuldu. AstraZeneca Biyofarma Kalite Müdürü Ferah İlhan'ın “Klinik Çalışma Denetimlerine Her Zaman Hazır Olmak” başlıklı sunumun ardından zirve, klinik araştırmaların detayları, deneyimler, yaşanan zorluklar ve son gelişmelerin paylaşıldığı oturumlarla devam etti. Global ve yerel araştırma ekiplerinin deneyimleri ve farklı tedavi alanlarındaki çalışmalarının da paylaşıldığı zirvede gerçekleştirilen çalıştaylarda katılımcılar; klinik araştırmalarda karşılaşılan işe alım zorlukları, gönüllü onay süreçleri, çözüm stratejileri ve başarılar gibi önemli konular üzerine tartışma fırsatı buldu.



Zirve, AstraZeneca yerel araştırma ekibinin kapanış konuşmasıyla sona erdi.