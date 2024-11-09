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3 yıl boyunca İnterpol Avrupa Kıtası delegeliklerini Türkiye, Almanya ve Fransa temsil edecek.

Glasgow'da düzenlenen 92. INTERPOL Genel Kurul Toplantısında gerçekleştirilen İcra Komitesi seçimleri yapıldı. ANKARA(İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Glasgow'da düzenlenen 92. INTERPOL Genel Kurul Toplantısında gerçekleştirilen İcra Komitesi seçimlerinde; Türkiye adayı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanı Mustafa Serkan Sabanca , 64 oyla 3 yıllığına INTERPOL İcra Komitesi Avrupa Kıtası Delegeliğine seçildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında ''Interpol-Europol Daire Başkanı Mustafa Serkan Sabanca'yı tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.