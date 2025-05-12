Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel ve beraberindeki heyet, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak ve yönetimini ziyaret ettiler.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa Ekonomik İşler Başkanlığının başlattığı iş dünyasını ziyaret programı kapsamında ilk ziyaret MÜSİAD Bursa şubesine gerçekleştirildi.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ana gündemi ülkemiz ve dünya piyasalarında yaşanan daralmanın iş dünyasına etkileri oldu.

Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, ziyarette yaptığı açıklamada; mevcut faizci sistemin artık sürdürülebilir olmaktan çıktığını ve sistemin hem iş insanlarını hem de halkımızı adeta boğan bir hal aldığını ifade etti.

Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca’da ziyarette 2025 yılı bütçesinde faize ayrılan rakamların doğru planlama ile iş dünyamıza destek olarak aktarılması durumunda bunun tüm insanımıza nefes aldıracağını ifade etti.

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ülkemiz dertleri ile dertlenen tüm kesimlerin daha sık bir araya gelerek çözüm üzerine fikir alışverişinde bulunması gerektiğini söyledi.

Ziyaret sonrası Saadet Partisi Bursa İl başkanı Hamza Gürsel, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak’a hediye taktim ederek kendilerini de misafir etmek üzere beklediklerini söyledi.