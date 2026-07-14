Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini açıkladı. Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 1 milyon 22 bin 587 tona yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026'ya ilişkin süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 1 milyon 22 bin 587 ton oldu. Ocak-Mayıs döneminde ise toplanan süt miktarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, Nisan ayında 994 bin 312 ton olan toplanan inek sütü miktarı, Mayıs ayında yüzde 2,8 artışla 1 milyon 22 bin 587 tona yükseldi.

Süt ürünleri üretiminde ise farklı ürün gruplarında değişen oranlarda artış ve azalışlar kaydedildi. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 2,4, ayran ve kefir üretimi yüzde 2 ve içme sütü üretimi yüzde 19,7 arttı. Buna karşılık yoğurt üretimi yüzde 1,2, tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 12 geriledi.

Yılın ilk beş aylık döneminde ise inek peyniri üretimi yüzde 2,8, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,9, yoğurt üretimi yüzde 8,4 ve içme sütü üretimi yüzde 9,2 artış gösterdi. Aynı dönemde tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 5 azaldı.

TÜİK verileri, yılın ilk 5 ayında çiğ süt arzı ile süt ürünleri üretiminde genel olarak artış eğiliminin sürdüğünü, tereyağı ve sadeyağ üretiminde ise düşüş yaşandığını ortaya koydu.