Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, bölgede devam eden buğday hasadında üreticinin yüksek maliyetler, düşük fiyat ve geciken ödemeler nedeniyle zor durumda olduğunu söyledi. Şen, 'Çiftçi para kazanamıyor, üretirken batıyor' diyerek tarım politikalarının sahadaki gerçeklere göre şekillendirilmesi çağrısında bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday hasadı devam ederken üreticinin yaşadığı sorunlar gündeme geldi. Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, açıklanan alım fiyatlarının sahaya yeterince yansımadığını belirterek, birçok üreticinin buğdayını kalite gerekçeleriyle beklenen fiyatların altında satmak zorunda kaldığını ifade etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve lisanslı depolarda alımların sürdüğünü belirten Şen, bölgede günlük yaklaşık 1500-1600 ton civarında alım yapıldığını ve alım merkezlerinde önemli bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Ancak bölgede etkili olan yağışların buğday kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Şen, 'Embriyo kararması' nedeniyle bazı ürünlerde kalite bareminin düştüğünü, bu durumun da fiyatlara yansıdığını ifade etti.

Şen, daha önce 16 bin 500 liralık fiyatın üretici açısından yetersiz olduğunu dile getirdiklerini hatırlatarak, 'Bugün bölgemizde birçok üreticinin buğdayı 14,75 lira seviyelerinde işlem görüyor. Üretici mecbur kaldığı için bu fiyatı kabul ediyor. Daha aşağısı da var. Bu tablo çiftçinin emeğini değersizleştiriyor.' dedi.

'PİYASADA HAREKETLİLİK YOK, ÜRETİCİ ÖDEME BEKLİYOR'

Hasadın yaklaşık yarısının tamamlandığını belirten Şen, TMO ve lisanslı depolara ürün teslim eden üreticilerin henüz ödeme alamadığını söyledi.

Artan maliyetlere dikkat çeken Şen, son dönemde mazota gelen zamların da üreticiyi zorladığını ifade ederek, 'Çiftçiler bu konuda açıklamalarımızdan daha fazla mağdur durumda. Sonuçta yine devlete güvenmek zorunda kalıyoruz.' diye konuştu. Verim konusunda sahadaki gerçeklerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Şen, bazı bölgelerde yüksek verim rakamlarının dile getirildiğini ancak Keşan ve Trakya'da aşırı yağış, yatma ve kalite kayıpları nedeniyle birçok üreticinin zarar gördüğünü söyledi.

'TARIM FACEBOOK'TAN YÖNETİLMEZ'

Tarım politikalarının masa başında değil, sahadaki üreticinin sorunları görülerek hazırlanması gerektiğini belirten Hasan Şen, '700-800 kilo verim alındığı yönündeki söylemlerle değil, tarladaki gerçeklerle konuşulmalı.' dedi.

Hasat döneminde ithalat kapılarının açılmasının üreticinin ürününü değersizleştirdiğini savunan Şen, yerli üreticinin korunması gerektiğini ifade etti. Şen, 'Tam üretim sezonu başlıyor, bir bakıyoruz kapılar açılıyor. Üreticinin korunması gerekiyor. İthalat politikaları üretim döneminde çiftçinin aleyhine sonuç doğuruyor.' ifadelerini kullandı.

Yetkililere sahaya inme çağrısında bulunan Şen, lisanslı depoların önündeki sürecin ve üreticinin yaşadığı sorunların yerinde görülmesi gerektiğini söyledi. Çiftçinin artık daha güçlü şekilde sesini duyurması gerektiğini belirten Şen, 'Biz devlete karşı değiliz. Ancak üreticinin sorunlarının görülmesini istiyoruz. Bereket versin demek yetmiyor. Çiftçi zarar ediyorsa bunun adı bereket değildir.' dedi. Şen, üretim maliyetlerinin sürekli arttığını, çiftçinin gelirinin ise aynı oranda yükselmediğini belirterek, 'Üretici kazanamazsa yarın bu toprakları ekecek insan bulamayacağız' uyarısında bulundu.