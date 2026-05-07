Trafik Haftası kapsamında 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' sloganıyla İshak Paşa Sarayı'nda açılan bilgilendirme standı, tarihi mekânların kullanım amacı ve kamu faaliyetlerinin doğru planlanması konusunda tartışma başlattı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) -Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nda bilgilendirme standı açıldı.

'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sarayı ziyaret eden vatandaşlara trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı. Ancak tarihi ve kültürel değeriyle Doğu Anadolu'nun en önemli turizm merkezlerinden biri olan İshak Paşa Sarayı'nın böyle bir etkinlik için tercih edilmesi, kamuoyunda 'Bu standın yeri gerçekten burası mı olmalıydı?' sorusunu gündeme getirdi.

TARİHİ MEKÂNDA TRAFİK EĞİTİMİ DOĞRU PLANLAMA MI?

Trafik kurallarına ilişkin farkındalık çalışmaları elbette önemlidir. Emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik güvenliği konusunda vatandaşları bilinçlendirmesi, özellikle okullar, yol güzergâhları, şehir merkezleri, sürücü kursları, otogarlar, kavşaklar ve yoğun trafik noktalarında büyük anlam taşır. Ancak İshak Paşa Sarayı gibi tarihi bir ören yerinde trafik standı açılması, etkinliğin hedef kitlesi ve mekân seçimi bakımından tartışmalı bir görüntü ortaya çıkardı.

İshak Paşa Sarayı'na gelen ziyaretçilerin önemli bir bölümü tarihi yapıyı görmek, fotoğraf çekmek, kültürel mirası tanımak ve bölgenin turizm değerini yaşamak için alana geliyor. Böyle bir noktada trafik eğitimi standı kurulması yerine, aynı bilgilendirmenin şehir girişlerinde, okul bahçelerinde, sürücü adaylarına yönelik alanlarda veya yoğun araç trafiğinin bulunduğu bölgelerde yapılması çok daha yerinde bir tercih olabilirdi.

Bu noktada asıl eleştiri, trafik bilgilendirmesinin yapılmasına değil; bu bilgilendirmenin nerede ve hangi hedef kitleye yönelik yapıldığına ilişkindir. Çünkü kamu faaliyetlerinde amaç kadar yöntem de önemlidir. Doğru konu, yanlış mekânda anlatıldığında beklenen etkiyi oluşturmak yerine eleştiri konusu haline gelebilir.

İshak Paşa Sarayı, Ağrı'nın ve Doğubayazıt'ın en güçlü turizm vitrinlerinden biridir. Bu tür alanlarda yapılacak her etkinliğin, tarihi mekânın ruhuna, turizm kimliğine ve ziyaretçi deneyimine uygun şekilde planlanması gerekir. Trafik Haftası gibi önemli bir farkındalık çalışmasının daha geniş kitlelere ulaşabileceği okullar, yollar, meydanlar ve sürücü odaklı alanlar varken, tarihi bir sarayın avlusunda bu çalışmanın yapılması kamu yönetiminde planlama hassasiyetinin yeniden tartışılmasına neden oldu.