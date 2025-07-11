Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Roma’daki Ukrayna İyileştirme Konferansı’nda Türkiye’nin deprem bölgesindeki inşa seferberliğini paylaşarak, Ukrayna’nın yeniden inşası için destek sözü verdi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İtalya ve Ukrayna hükümetlerinin Roma’da düzenlediği 2025 Ukrayna İyileştirme Konferansı’nda Türkiye’yi temsil etti. Bakan Kurum, ikili görüşmeler ve panelde, Türkiye’nin deprem bölgesinde yürüttüğü “asrın inşa seferberliği”ni dünyaya tanıttı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Kurum, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı görüşmede, 2019 Arnavutluk depremi sonrası Türkiye’nin sağladığı inşa desteğini konuşarak iki ülke dostluğunu vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmede ise Türkiye’nin deprem sonrası 450 bin konutun yapımını başlatma tecrübesini paylaşarak, “Gerekli finansman sağlanırsa, Ukrayna’nın yeniden inşasına katkı sunmaya hazırız” dedi.

İtalya Çevre ve Enerji Bakanı Fratin ile görüşmesinde de Türkiye’nin deprem bölgesindeki çalışmalarını anlatarak, bu birikimin Ukrayna için kullanılabileceğini belirtti.

PANELDE TÜRKİYE’NİN BAŞARISI ANLATILDI

“Kapsamlı Bir İyileştirme Yaklaşımı” panelinde konuşan Kurum, Rusya-Ukrayna savaşının küresel güvenliği tehdit ettiğini ve Ukrayna’nın yeniden inşası için 530 milyar dolar gerektiğini, sadece enkaz kaldırmanın maliyetinin 13 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savaşın diyalogla son bulması için çaba gösterdiğini vurguladı.

Bakan Kurum, Türkiye’nin deprem bölgesindeki çalışmalarını İngilizce tanıtım filmiyle destekleyerek, “11 ilde 14 milyon vatandaşımızı etkileyen deprem sonrası 15’inci günde temeller attık, 45’inci günde ilk konutları teslim ettik. Bugün 172 alanda, 3 bin 481 şantiyede, 182 bin kişiyle saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. 2 yılda 250 bin konutu teslim ettik, yıl sonunda 453 bine ulaşacağız” dedi.

“UKRAYNA’NIN YANINDAYIZ”

Bakan Kurum, Türkiye’nin 23 yılda 1 milyon 700 bin sosyal konut ürettiğini, deprem bölgesinde 2 yılda 250 bin afet konutu inşa ettiğini ve Ukrayna’daki yıkımın benzer bir dram olduğunu belirtti. “Türkiye, Ukrayna’nın yeniden inşası için bilgi, beceri ve tecrübesini paylaşmaya hazır. Kalıcı barış, bölgemizin ve dünyanın güvenliği için şart” diyen Bakan Kurum, Türkiye’nin diplomatik sürece destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.