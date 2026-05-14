ULUTEK Teknopark firmalarından RSİ Mühendislik, geliştirdiği Mast Sistemi ile askeri araçlar, karavanlar ve mobil operasyon araçlarına sahada 360 derece görüş kabiliyeti kazandırıyor.

BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark, bünyesinde faaliyet gösteren firmaların yüksek katma değerli üretim yolculuğuna katkı sunmayı sürdürüyor. ULUTEK bünyesinde çalışmalarını sürdüren RSİ Mühendislik tasarım, analiz, prototipleme ve üretim süreçlerini entegre şekilde yürüterek raylı sistemlerden savunma sanayine, otomotivden özel araç sistemlerine kadar farklı alanlara yönelik mühendislik çözümleri geliştiriyor. Firmanın öne çıkan projelerinden Mast Sistemi ise kamera, radar, gece görüş ve aydınlatma ekipmanlarının mobil araçlara entegre edilmesini sağlayarak zorlu saha koşullarında güvenliği, görüş kabiliyetini ve operasyonel verimliliği artırıyor.

RSİ Mühendislik'in yüksek mühendislik gerektiren alanlarda yerli ve özgün çözümler geliştirmek amacıyla kurulduğunu belirten firma kurucusu İsmail Kamış, firmanın tasarladığı sistemleri sahada aktif kullanılan ürünlere dönüştüren bir teknoloji firması olarak konumlandığını söyledi.

Son dönemde öne çıkan projelerinden biri olan Mast Sistemi'nin aydınlatma sistemi, radar, gece görüş ve kamera gibi ekipmanlarla entegre edilebildiğini belirten İsmail Kamış, 'Mast Sistemi; gece operasyonlarında, saha çalışmalarında ve mobil kullanım alanlarında güvenliği artırmak üzere geliştirdiğimiz bir çözüm. Özellikle askeri araçlar, karavanlar ve mobil operasyon araçları için geliştirilen yüksek performanslı bir sistem olarak dikkat çekiyor. Teleskopik yapısı sayesinde kolayca yükseltilebilen sistem, 360 derece geniş görüş açısı sağlayarak farklı saha koşullarında kullanıcıya önemli avantajlar sunuyor. Farklı ekipmanların sisteme entegre edilebilmesi, ürünü yalnızca tek bir kullanım alanıyla sınırlı bırakmıyor; savunma sanayinden mobil yaşam teknolojilerine kadar geniş bir uygulama alanı oluşturuyor' diye konuştu.

'ULUTEK, TEKNİK GELİŞİMİMİZE VE İŞ AĞIMIZA KATKI SAĞLIYOR'

ULUTEK Teknopark ekosisteminin Ar-Ge odaklı firmalar için güçlü bir gelişim alanı oluşturduğunu belirten Kamış, 'Geliştirdiğimiz Mast Sistemi gibi ürünlerle hem ülkemizin mühendislik gücünü temsil etmeyi hem de global pazarda rekabet edebilir yerli teknolojiler üretmeyi amaçlıyoruz. Bu noktada ULUTEK; üniversite-sanayi iş birliği imkanları, Ar-Ge teşvikleri, vergi avantajları, nitelikli insan kaynağına erişim ve yenilikçi firmalarla aynı ortamda bulunma fırsatıyla firmamızın gelişimine ciddi katkı sağlıyor. Bu ekosistem hem teknik gelişimimizi destekliyor hem de iş ağımızı genişletmemize imkan tanıyor.' dedi.