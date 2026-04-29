Rize ile Artvin'in turizm potansiyelini artırmak amacıyla kurulan Kaçkar Turizm Birliği Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Rize Valisi İhsan Selim Baydaş başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Artvin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz, Kaçkar Turizm Birliği Müdürü Yavuz Selim Erol, Rizem Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Burak Avcı ile Rize ve Artvin İl Genel Meclis Üyeleri katıldı.

Toplantıda, Rize ve Artvin'in eşsiz doğası ile kültürel mirasının sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde daha etkili şekilde tanıtılması ve ortak yürütülebilecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, Artvin ve Rize Valiliklerimizin himayesinde 17-18 Nisan tarihlerinde başarıyla gerçekleştirilen Kaçkar Turizm Fuarı değerlendirilerek, fuarın bölge turizmine katkıları ele alındı ve önümüzdeki süreçte organizasyonlara yönelik yapılabilecek çalışmalar istişare edildi.

Toplantı, dilek ve temennilerin görüşülmesinin ardından sona erdi.