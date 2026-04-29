ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'in en yoğun ve merkezi noktalarından Bahçelievler'de semt hali, ticari alanlar ve sosyal donatıları bir araya getiren dev bir projeyi hayata geçiriyor.

ABB; Yukarı Bahçelievler Mahallesi Oğuzhan Asiltürk Caddesi'nde bulunan Bahçelievler Semt Hali'ni yıkarak, yeniden inşa etmeye başladı. Çalışmalar tamamlandığında 'BahçeliHâl' adını alacak merkez, bölge sakinlerinin hem günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı hem de kültürel ve sosyal etkinliklere katılacağı yeni bir yaşam alanı olacak.

TOPLAM 18 BİN 988 METREKARE KAPALI ALAN

Toplam 18 bin 988 metrekare inşaat alanına sahip proje; 3 bodrum kat, zemin kat ve 3 normal kattan oluşacak. Her katı farklı işlevlere sahip olacak şekilde planlanan projede hem ticari hem de sosyal yaşamı destekleyen birçok birim bir arada yer alacak. 3'üncü bodrum katta sığınak ve otopark bulunurken, 2'nci bodrum kat tamamen otopark olarak kullanılacak. 1'inci bodrum katta ise haftada bir gün kurulacak küçük ölçekli semt pazarı alanı yer alacak. Pazarın kurulmadığı günlerde bu alan otopark olarak hizmet verecek. Tüm bodrum katlarda toplam 170 araçlık otopark yeri yer alacak.

KÜLTÜR, SANAT, SPOR VE EĞİTİM BİR ARADA

Zemin katta 17 dükkân ve mağaza ile 1 market hizmet verecek. Güvenlik ve danışma birimlerinin de yer aldığı bu katta, günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ticari alanlar bulunacak.

Sosyal ve eğitsel alanların ön plana çıktığı 1'inci katta; Unesco Öğrenen Şehirler Ağı'na giren BELMEK'lerden 18 atölye ve derslikler yer alırken, kadınlar lokalinde spor ve sosyal kullanım alanları, çocuk kulübünde ise etkinlik sınıfları, spor ve oyun alanları, çok amaçlı salon ve sosyal destek birimleri bulunacak. Aynı katta zabıta birimi de hizmet verecek.

Merkezin 2'nci katında, Bahçelievler bölgesinin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak 1000 metrekare büyüklüğünde 'Bahçeli Sanat Galerisi', 400 kişilik oturum kapasitesiyle 'Bahçeli Sahne' yer alacak. Sanat galerisi bölümünde sergi alanları, toplantı ve medya odaları bulunurken, 400 kişilik çok amaçlı konferans salonu, fuaye, kulis, teknik alanlar ve destek birimleri de bu katta yer alacak.

3'üncü katta BELMEK atölyelerinin yanı sıra seminer odaları, öğretmenler odası ve teknik alanlar yer alırken, konferans salonunun üst fuaye alanı ve Semt Derneği birimi de bu katta bulunacak.

ANITKABİR MANZARALI SEYİR TERASI

Projenin teras katı ise açık hava etkinlik alanı olarak tasarlandı. Anıtkabir manzaralı seyir terası, yeşil alan düzenlemeleri ve güneş enerji sistemi (GES) ile desteklenecek çatı, projeye hem çevreci hem de sosyal bir nitelik kazandıracak.