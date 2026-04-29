ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'ya yeni bir kimlik kazandıracak vizyon projeleri arasında yer alan Altınordu Atatürk Rıhtımı'nda çalışmalar adım adım ilerliyor.

Denizle bütünleşen modern bir yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen aynı zamanda konaklama, yemek ve eğlence olanakları sunan yüksek standartlı ve belirli yerlerde turistlik amaçla çalışan otel benzeri kruvaziyer gemilerine yeni rota oluşturacak bu projede her geçen gün önemli bir eşik daha aşılıyor.

İSKELE ŞEKİLLENİYOR, GÜMRÜK BİNASI YÜKSELİYOR

Gümrük binası çalışmaları kapsamında kritik bir aşama daha geçilerek zemin kat kolonlarının beton döküm işlemi tamamlandı. Eş zamanlı olarak binanın uzun ömürlülüğünü ve yapı güvenliğini sağlamak amacıyla çevre izolasyon işlemleri bitirilerek dolgu çalışmaları tamamlandı.

İskele hattında ise toplam 11 adet başlık kirişinin dökümü tamamlanarak prekast elemanlar yerlerine monte edildi. 140 metre uzatılarak 410 metreye çıkarılacak iskelenin 64 metrelik kısmında döşeme işlemi bitirildi, beton döküm işlemleri devam edecek.

Deniz yapısı inşaatının temelini oluşturan 72 kazığın çakma işlemleri ise tamamladı.

YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Başkan Güler'in öncülüğünde sürdürülen proje tamamlandığında Ordu kent estetiğine, turizme ve denizcilik vizyonuna katkı sunacak yeni bir cazibe merkezine kavuşmuş olacak.