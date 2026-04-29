Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaş talepleri ve imar planları doğrultusunda ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Gebze'de artan ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni imar yolları açılırken, çalışmalarla hem mevcut yol ağı rahatlatılıyor hem de hafriyat döküm sahasına daha hızlı ve güvenli erişim sağlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ile Yol Bakım Timi ekipleri, Gebze Kirazpınar Mahallesi'nde yeni imar yolu açılması için kazı çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 1500 metre uzunluğunda planlanan yol, Kirazpınar taş ocakları yolundan başlayarak döküm sahasına kadar kesintisiz ulaşım imkânı sunacak.

Hayata geçirilen yeni imar yolu ile Kirazpınar'daki döküm sahasına ulaşım için alternatif bir güzergâh oluşturuluyor.

Özellikle ağır tonajlı araçların yoğunluk oluşturduğu bölgede trafik akışı daha düzenli ve güvenli hale gelecek.