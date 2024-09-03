Rekabet Kurumu, Forever Living, Herbalife ve Homm şirketleri hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Temizlik ürünleri, kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyeleri sektöründe doğrudan satış yöntemiyle faaliyet gösteren Forever Living Sağlık ve Güzellik Ürünleri Dağıtım Ltd. Şirketi, Herbalife International Ürünleri Tic. Ltd. Şirketi ve Homm Bitkisel Ürünler Pazarlama AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 15.08.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Forever Living Sağlık ve Güzellik Ürünleri Dağıtım Ltd. Şirketi, Herbalife International Ürünleri Tic. Ltd. Şirketi ve Homm Bitkisel Ürünler Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 24-33/781-M sayı ile karar verdi.

https://twitter.com/RekabetKurumu/status/1830939050485727551